Un footballeur japonais prolonge son contrat à 51 ans

L'attaquant japonais Kazuyoshi Miura, qui aura bientôt 52 ans , a prolongé d'un an son contrat avec le Yokohama FC.

Le joueur de bientôt 52 ans évolue toujours à un bon niveau puisqu'il joue avec le Yokohama FC en deuxième division japonaise. Le Yokohama FC est son club depuis 2005 pour qui il a joué 9 matches la saison dernière. Une saison où il n'a néanmoins marqué aucun but.

Surnommé "King Kazu", il va connaître cette année sa 34e saison chez les pros, selon le décompte de son employeur actuel. Pour rappel, en 2017, Miura avait battu le record de longévité dans le foot professionnel et était devenu le plus vieux joueur à marquer un but.

Pour donner une idée de son incroyable longévité, Miura était là aux débuts du championnat professionnel au Japon en 1993, et a participé à la première Coupe du monde de sa sélection, en 1998.