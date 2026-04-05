Un flou délibéré… Le Bayern Munich tente de semer le doute chez le Real Madrid au sujet de Kane

Au Bayern Munich, le mystère plane sur la question qui préoccupe tout le monde en ce moment : Harry Kane sera-t-il prêt pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid ?

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, âgé de 32 ans, a en effet ressenti une douleur à la cheville lundi dernier, entre 17h30 et 18h00, heure allemande, lors de la partie à huis clos de l'entraînement des « Three Lions », une blessure qui se serait produite sans intervention d'un autre joueur.

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Depuis lors, Kane n'a participé à aucun entraînement collectif. Il était également absent de la composition de l'équipe face à Fribourg en Bundesliga (3-2), samedi dernier.

Le club reste toutefois très discret sur les détails de la blessure, au point de ne pas révéler de quel pied souffre le joueur.

Lorsque le journal allemand « BILD » a demandé à Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, si c'était la cheville droite qui était touchée, il a répondu en souriant : « C'est une question malicieuse... Je ne regarde pas ses pieds, ils semblent tous les deux enflés. »

Le journaliste n'a pas obtenu de réponse claire lorsqu'il a tenté de demander à nouveau si Eberl savait exactement où se situait la douleur.

Dans l'état actuel des choses, le club n'a pour l'instant annoncé ni diagnostic précis ni durée d'indisponibilité. L'entraîneur Vincent Kompany a également refusé de donner plus de détails lorsqu'il a été interrogé, si bien qu'on ignore toujours si c'est la cheville droite ou la gauche qui est touchée.

Bien que Kane ne se soit pas montré en public vendredi dernier, son entourage se montre optimiste quant à sa disponibilité pour le match contre le Real Madrid, prévu mardi prochain au stade Santiago Bernabéu. Le journal « BILD » a quant à lui indiqué que le Bayern pourrait délibérément entretenir ce grand flou autour de la blessure pour des raisons tactiques, à l'approche de ce grand match très attendu.