Les réseaux sociaux saoudiens ont connu une vague d’effervescence ces dernières heures : Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a officiellement rejeté l’idée de l’arrêt international et entend bien rester chez les « Verts » pour les prochaines échéances, en l’occurrence la Coupe du Golfe et la Coupe d’Asie.

Sa décision intervient alors que les supporters, toujours en colère après l’élimination prématurée de l’équipe saoudienne en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 (deux points en trois matchs, dernière place du groupe), réclament son départ.

Un hashtag réclame son départ

Sur la plateforme « X », les supporters ont lancé le hashtag « Retraite de Salem Al-Dosari », rapidement devenu tendance, pour réclamer le départ du capitaine et l’arrivée d’une nouvelle génération capable de mener la sélection lors de la prochaine phase.

De nombreux supporters estiment que son maintien ne servirait pas le projet de reconstruction de l’équipe nationale, d’autant plus après sa prestation lors de la Coupe du monde, que certains jugent indigne d’un capitaine aspirant à rivaliser sur la scène internationale.

Critiques virulentes après la Coupe du monde

Les commentaires ont donné lieu à une attaque cinglante contre la star d’Al-Hilal : « Tu devrais prendre ta retraite après cette prestation choquante lors de la Coupe du monde », a écrit un supporter, tandis qu’un autre a déclaré : « Tu es un capitaine médiocre et tu ne mesures pas l’ampleur de la responsabilité qui pèse sur tes épaules. »

Les critiques ne se sont pas arrêtées là : certains supporters l’ont qualifié de « raté », estimant qu’il n’avait pas apporté la contribution attendue sur le terrain et qu’il avait échoué à sortir la sélection de la crise qu’elle a traversée pendant le tournoi.

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En face, une frange minoritaire prend sa défense, estimant injuste de faire porter à un seul joueur le poids d’un échec collectif, et rappelant les erreurs techniques et administratives accumulées bien avant le coup d’envoi du tournoi.

Le dossier Al-Dossari devrait ainsi alimenter les débats au sein du football saoudien dans les mois à venir, le joueur souhaitant poursuivre sa carrière internationale malgré la pression constante des supporters réclamant son départ de la sélection.