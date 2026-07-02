Les réseaux sociaux saoudiens ont connu une vague d’effervescence ces dernières heures : Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a officiellement rejeté l’idée de l’arrêt international et entend bien rester chez les « Verts » pour les prochaines échéances, en l’occurrence la Coupe du Golfe et la Coupe d’Asie.

Cette décision intervient alors que les supporters, toujours en colère après l’élimination prématurée de l’équipe saoudienne en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 (deux points en trois matchs, dernière place du groupe), réclament son départ.

Un hashtag réclame son départ

Sur la plateforme « X », les supporters ont lancé le hashtag « Retraite de Salem Al-Dosari », rapidement devenu tendance, pour réclamer la fin de sa carrière internationale et l’arrivée d’une nouvelle génération capable de mener l’équipe lors de la prochaine phase.

De nombreux observateurs estiment que son maintien à la tête de l’équipe freinerait le projet de reconstruction, d’autant plus après une prestation en Coupe du monde jugée « indigne » d’un capitaine ambitieux sur la scène internationale.

Critiques virulentes après la Coupe du monde

Les commentaires ont donné lieu à une attaque cinglante contre la star du Al-Hilal : « Tu devrais prendre ta retraite après cette prestation choquante lors de la Coupe du monde », a écrit un supporter, tandis qu’un autre a déclaré : « Tu es un capitaine médiocre et tu ne mesures pas l’ampleur de la responsabilité qui pèse sur tes épaules. »

Les critiques ne se sont pas arrêtées là : certains supporters l’ont qualifié de « raté », estimant qu’il n’avait pas apporté la contribution attendue sur le terrain et qu’il n’avait pas réussi à sortir la sélection de la crise qu’elle a traversée pendant le tournoi.

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En face, d’autres supporters ont pris sa défense, estimant qu’il était injuste d’imputer l’échec à un seul joueur et rappelant que les erreurs techniques et administratives, accumulées bien avant le début de la compétition, expliquaient mieux la contre-performance.

Le dossier Salem Al-Dossari devrait ainsi rester, dans les mois à venir, l’un des sujets les plus controversés du football saoudien : le joueur entend poursuivre sa carrière internationale malgré la pression constante des supporters qui réclament la fin de son parcours en sélection.