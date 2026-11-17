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Desire Segbe avait rejoint le Bayern Munich grâce à Sadio Mane. La star sénégalaise a de nouveau aidé son meilleur ami en le faisant nommer directeur sportif du Bourges FC, en France.

Sadio Mane était arrivé de Liverpool au Bayern Munich en 2022, précédé d’une flatteuse réputation et accompagné de son meilleur ami : un certain Desire Segbe, originaire du Bénin. Segbe conduisait d’abord régulièrement Mane à l’entraînement, puis il a suivi des séances depuis le balcon de la Säbener Straße. Soudain, il jouait pour l’équipe réserve du Bayern. Pour faciliter l’intégration de sa recrue à 32 millions d’euros, le club munichois avait alors bel et bien décidé de faire signer aussi son meilleur ami. Ce fut l’un des transferts les plus insolites de l’histoire du Bayern Munich.

Mane et Segbe se connaissent depuis le centre de formation sénégalais Generation Foot. Ils ont ensuite brièvement joué ensemble au FC Metz. Mane est devenu une star mondiale à Liverpool, tandis que Segbe a joué au Luxembourg, en Slovaquie, en Roumanie et dans des clubs français de divisions inférieures, avant que les deux amis ne se retrouvent à Munich.

Mane s’est révélé être un flop au Bayern Munich. Après une saison décevante, il a rejoint Al-Nassr, en Arabie saoudite, pour 30 millions d’euros. L’ailier gauche, aujourd’hui âgé de 34 ans, y joue toujours. Segbe est resté quelques semaines de plus à Munich. En septembre 2023, il a lui aussi finalement quitté le Bayern, avec un bilan tout à fait honorable de douze buts en 28 matches avec la réserve en Regionalliga Bayern. Il a même porté le brassard de capitaine une fois.

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Le Bourges FC lutte pour éviter la relégation en cinquième division

Segbe a ensuite joué en Belgique et en Pologne, puis de nouveau dans une division inférieure en France. Début novembre, il a mis fin à sa carrière de joueur au SR Colmar, à 33 ans. Quelques jours plus tard, il a annoncé sa nouvelle fonction, qu’il doit une fois encore à son meilleur ami. Segbe est désormais directeur sportif du Bourges FC, club français de quatrième division appartenant à Mane depuis 2023.

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« Une nouvelle mission qui me permettra de mettre mon expérience, mes connaissances et ma passion pour le football au service d’un projet commun », a écrit Segbe sur ses réseaux sociaux. « Je remercie le club pour sa confiance. J’aborde ce nouveau chapitre avec beaucoup d’engagement et de détermination. »

Le club de la ville du même nom, qui compte 64 000 habitants et se situe au centre géographique de la France, lutte actuellement pour éviter la relégation en cinquième division depuis un quatrième échelon réparti en trois groupes. Son effectif compte de nombreux joueurs africains : huit viennent du Sénégal, pays natal de Mane, et un du Bénin, comme Segbe.