Le stade Ali Sami Yen a suscité une vive polémique après la victoire du Barça face à Galatasaray sur le score de 4-1 à Istanbul, hier soir mardi, après la diffusion de vidéos suggérant que le club turc aurait pu utiliser les haut-parleurs pour amplifier les sifflets à l'encontre des joueurs catalans et tenter de couvrir les chants des supporters du Barça.

Selon ce qu'a mis en avant le journal espagnol Mundo Deportivo ce mercredi, plusieurs supporters présents au match ont publié des séquences dans lesquelles certains sifflets semblaient provenir des haut-parleurs du stade, ce qui a soulevé des interrogations sur la nature de l'ambiance qui a entouré la rencontre, en particulier lors des phases de possession du Barça.

L'ambiance du stade sous la loupe

Le stade de Galatasaray a toujours eu la réputation d'être l'un des plus difficiles du football européen, en raison de la ferveur de son public et du vacarme continu dans les tribunes, une ambiance qui lui a valu le surnom d'« enfer turc » et qui fait de chaque déplacement sur sa pelouse un défi majeur pour les adversaires.

Mais cette fois, la polémique ne porte pas uniquement sur l'intensité des encouragements du public turc : elle concerne la persistance des sifflets dans certaines séquences diffusées, y compris à des moments où ce qui se passe sur le terrain ne semble pas justifier un tel niveau de bruit.

D'autres vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont également montré que ces mêmes sons continuaient d'être audibles après la fin du match, ce qui a renforcé les soupçons quant à un éventuel recours à des enregistrements sonores destinés à instaurer une ambiance hostile envers l'équipe visiteuse.

Dans le même ordre d'idées, des images diffusées par la chaîne « TRT Spor », présente au stade Ali Sami Yen, ont montré que les sifflets continuaient d'être entendus par les haut-parleurs, alors que les présentateurs de l'émission analysaient la large victoire du Barça sur le score de 4-1.

Malgré la diffusion massive de ces séquences, elles ne constituent pas à ce jour une preuve officielle et irréfutable de l'utilisation par Galatasaray de sons enregistrés dans le but d'influencer ou d'intimider les joueurs du Barça, et rien n'est venu confirmer l'ouverture d'une enquête officielle sur cette affaire.

L'utilisation de sons artificiels est-elle contraire au règlement ?

Cette polémique soulève des questions sur la légalité du recours à des enregistrements sonores pour accroître le bruit durant les matches officiels, et sur la possibilité de considérer une telle pratique comme contraire aux règlements régissant les compétitions européennes.

La réponse dépend des circonstances de l'affaire, des règlements en vigueur dans la compétition et de la nature de l'utilisation des systèmes sonores à l'intérieur du stade. À ce jour, la polémique née après le match ne signifie pas qu'une infraction aux règlements de l'Union européenne de football, l'UEFA, soit établie, et n'indique pas en soi qu'une sanction ait été prononcée contre le club turc.

Trancher la question nécessiterait une clarification officielle sur ce qui s'est passé, ou l'intervention des instances compétentes pour déterminer si les séquences relayées justifient l'ouverture d'une enquête.

L'ambiance des tribunes constitue l'un des principaux attraits du football, les chants spontanés, le vacarme des gradins et les sifflets donnant aux matches leur caractère particulier et traduisant la passion des supporters ainsi que leur capacité à mettre la pression sur les adversaires.

Mais si le recours délibéré à des enregistrements sonores pour simuler ou amplifier cette ambiance venait à être établi, cela pourrait ouvrir un débat plus large sur l'authenticité de la ferveur populaire et l'intégrité de l'ambiance entourant les compétitions sportives.