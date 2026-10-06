L'Arabie saoudite a renoué avec le podium de la Coupe du Golfe arabique après avoir décroché le titre de la « Coupe du Golfe 27 » ce mardi soir, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en battant son voisin émirati en finale sur le score de 2-0.

Hammam Al-Hammami a lancé la fête saoudienne à la 11e minute du match, avant que ce ne soit au tour de Firas Al-Buraikan de secouer les filets du gardien Khalid Eissa à nouveau à la 13e minute.

Outre la conquête du quatrième titre de l'histoire de l'Arabie saoudite, l'équipe de l'entraîneur Dunis a signé un autre exploit remarquable lié à sa solidité défensive.









L'Arabie saoudite a préservé sa cage inviolée tout au long du tournoi de la « Coupe du Golfe 27 », pendant 480 minutes complètes.

L'Arabie saoudite a terminé en tête du groupe 1 avec un sans-faute après 3 victoires consécutives face au Koweït 1-0, puis contre Oman 3-0, et l'Irak 2-0, avant d'affronter le Qatar en demi-finale et de se qualifier aux tirs au but 2-3, après un match nul vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations, puis la victoire contre les Émirats arabes unis ce soir.

Selon le journaliste qatari Khalid Jassem, cet exploit n'avait été réalisé avant l'Arabie saoudite que par le Koweït, vainqueur de l'édition 1974, et Oman, vainqueur de l'édition 2009.









L'Arabie saoudite a également accompli sa mission dans cette édition exceptionnelle sans concéder la moindre défaite.

Il s'agit du quatrième titre de l'Arabie saoudite dans l'histoire de ses participations à la Coupe du Golfe arabique, mettant ainsi fin à une longue disette de trophées depuis son dernier sacre en 2003.