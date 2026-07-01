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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un exploit exceptionnel qui place « Mbappé et ses coéquipiers » au rang des légendes du football brésilien

France
Brésil
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
M. Olesen
Rivaldo
Ronaldinho
Ronaldo
France
Brésil
Danemark

Les Bleus rééditent leur performance de la Coupe du monde 2002.

À l’ère où les statistiques traduisent la gloire du football, un chiffre clé de la Coupe du monde 2026 place une unique sélection européenne au niveau de l’une des plus grandes générations de l’histoire du tournoi. 

Un chiffre exceptionnel qui n’a été atteint que deux fois au XXIe siècle, témoignant d’une puissance offensive capable de faire la différence.

Selon le réseau mondial « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, cet exploit est lié au nombre de sélections ayant aligné un trio offensif exceptionnel au cours d’une même édition de la Coupe du monde.

Selon ses données, seules deux équipes depuis 2000 ont aligné au moins trois joueurs ayant chacun inscrit au moins cinq contributions décisives (buts ou passes décisives) au cours d’une même édition.

La première équipe à avoir atteint ce record est le Brésil lors de l’édition 2002, grâce au trio de choc composé de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho, lors du tournoi qui a permis aux « Samba » de remporter leur cinquième titre mondial.

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La seconde sélection à intégrer ce cercle très fermé est la France lors de l’édition 2026, grâce à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, tous auteurs d’au moins cinq actions décisives (buts ou passes décisives).

Cet exploit place les Bleus au niveau de la génération brésilienne légendaire et confirme la profondeur offensive exceptionnelle dont dispose la sélection française dans sa quête de gloire mondiale.

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