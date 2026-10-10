L'expert arbitral égyptien Samir Mahmoud Othman a mis fin à la polémique concernant la prestation de l'arbitre saoudien Khaled Al-Turais lors du clasico entre Al-Hilal et Al-Ittihad, qui s'est soldé par une victoire du Zaeem sur le score de 3-2, samedi soir, dans le cadre de la huitième journée de la Roshn Saudi League, un match marqué par une forte intensité sur le terrain, qui s'est prolongée par une altercation entre les joueurs d'Al-Ittihad et l'arbitre après le coup de sifflet final.

Les déclarations de l'expert égyptien sont intervenues dans un climat de colère au sein du camp d'Al-Ittihad, après que plusieurs joueurs de l'équipe ont contesté les décisions d'Al-Turais, notamment dans les derniers instants de la rencontre, qui ont été marqués par des protestations sur la manière de gérer le temps additionnel, avant que les événements ne s'enveniment après le coup de sifflet final.

Dans des déclarations faites au cours de l'émission « Rotana Sport avec Walid », Samir Mahmoud Othman a salué la prestation d'ensemble de l'arbitre saoudien, affirmant qu'il n'avait pas eu le sentiment qu'Al-Turais avait gâché la rencontre, mais il a souligné un point important lié à la gestion du temps additionnel, qui méritait selon lui un traitement différent.

L'expert arbitral égyptien a déclaré : « Al-Turais a livré un grand match, mais il aurait dû prolonger davantage le temps additionnel », laissant entendre que le temps décompté n'était pas suffisant pour compenser toutes les interruptions survenues durant la partie, ce qui a soulevé des interrogations sur la précision du calcul du temps additionnel.

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Othman a expliqué que la rencontre avait connu de nombreuses interruptions, parmi lesquelles le temps consacré au calcul du penalty, en plus d'autres événements ayant entraîné des arrêts de jeu, estimant qu'une prolongation du temps additionnel aurait donné au match l'occasion de se dérouler jusqu'à son terme de façon plus équitable sur le plan du temps de jeu effectif.

Ainsi, Samir Mahmoud Othman n'a pas tenu l'arbitre Khaled Al-Turais responsable d'avoir gâché le clasico, mais a au contraire salué sa prestation dans l'ensemble, tout en émettant une remarque claire au sujet du temps additionnel. En parallèle, cette évaluation intervient alors que les répercussions du match se poursuivent, après la colère des joueurs d'Al-Ittihad face au dénouement de la rencontre, un match qui s'est achevé par la victoire d'Al-Hilal et le renforcement de sa place de leader de la Roshn Saudi League.







