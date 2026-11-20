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Un expert en arbitrage a lâché une véritable bombe en affirmant que l'arbitre argentin Facundo Tello a fermé les yeux sur l'expulsion d'un joueur d'Al-Ahli lors du Clasico face au rival historique, Al-Nassr, en Roshn Saudi League.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr vendredi soir , au stade Alinma de Djeddah, lors d'un match en retard de la 9e journée de Roshn Saudi League.

À la 61e minute, une double action litigieuse a suscité la polémique : Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, a commis une intervention appuyée sur le Brésilien Roger Ibañez, défenseur d'Al-Ahli, avant que son compatriote Wenderson Galeno ne s'en prenne à lui avec la même vigueur.

L'arbitre argentin a décidé d'adresser un carton jaune à Al-Hamdan comme à Galeno pour leurs interventions violentes, une décision que ne partage pas l'ancien arbitre égyptien Mohamed Kamal Richa.

« Le joueur brésilien (Galeno) aurait dû être expulsé directement, car il est intervenu semelle en avant, avec une force excessive sur la jambe d'Al-Hamdan et sans jouer le ballon », a déclaré Richa au quotidien saoudien Arriyadiyah.

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Et d'ajouter : « (L'arbitre) s'est contenté d'un carton jaune pour Galeno, et a donné à Al-Hamdan un carton jaune mérité pour une intervention commise quelques secondes plus tôt sur Roger Ibañez. Si Tello avait sifflé dès la première faute, Galeno n'aurait pas commis la seconde. »

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Si cet avis s'avère fondé, on peut estimer que l'arbitre argentin a pesé sur le résultat de la rencontre, d'autant que le score était alors de 1-1, avant qu'Al-Ahli ne parvienne à inscrire deux buts pour s'adjuger le Clasico.

Le deuxième but est intervenu à la 71e minute, sur un penalty dont l'attribution a fait polémique.

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Le Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, a reçu un centre dans la surface de réparation. Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, a tenté de le suivre, mais le défenseur turc s'est écroulé en réclamant un penalty.

Dans un premier temps, l'arbitre argentin a ignoré les protestations des joueurs d'Al-Ahli, avant de recourir à la vidéo pour revoir l'action de près, puis d'accorder finalement un penalty à Al-Ahli.

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L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, ne s'est pas fait prier : il s'est présenté face au gardien brésilien Bento et a envoyé une frappe puissante sur sa droite, hors de portée du portier, pour inscrire le deuxième but du club de Djeddah à la 71e minute.

Le coup de grâce est tombé à la 75e minute : sur un corner de l'Arménien Eduard Spertsyan, milieu de terrain d'Al-Ahli, le défenseur brésilien Roger Ibañez a placé une tête au fond des filets, offrant le troisième but au club de Djeddah.

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Les joueurs d'Al-Ahli ont ensuite maîtrisé le cours du jeu jusqu'au coup de sifflet final, offrant à leur équipe une précieuse victoire dans le Clasico.

Grâce à ce succès, Al-Ahli porte son total à 24 points et occupe la 4e place du classement du championnat saoudien, à 4 points d'Al-Nassr, troisième et bloqué à 28 points.