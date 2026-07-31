Un expert juridique répond : Al-Ahly a-t-il le droit de porter plainte contre Yaisle et Newcastle devant la FIFA ?

Un expert juridique a révélé dans quelle mesure Al-Ahli d'Arabie saoudite est en droit de porter plainte contre l'Allemand Matthias Jaissle, l'actuel entraîneur de l'équipe, devant la Fédération internationale de football « FIFA », en raison de son départ soudain.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli, hier jeudi, afin de diriger l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

L'expert juridique Ahmed Al-Cheikhi a publié un tweet sur son compte personnel du site « X », dans lequel il a écrit : « Le club d'Al-Ahli est en droit d'engager une procédure juridique contre l'entraîneur et Newcastle devant la FIFA, et ses chances de succès sont très élevées. »

Il a précisé : « Ce n'est pas de la théorie, cela s'est déjà produit dans de nombreux cas, dont l'un avec un club de la Roshn League, dont l'entraîneur est parti soudainement en Europe, et après les notifications juridiques nous avons réussi à signer un accord qui a permis au club saoudien d'obtenir des indemnités et des concessions directes. »

Il convient de rappeler que Jaissle a passé 3 saisons avec Al-Ahli, depuis sa nomination en remplacement du Sud-Africain Pitso Mosimane en 2023, au cours desquelles il a réussi à mener l'équipe au sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises, ainsi qu'à remporter la Supercoupe d'Arabie saoudite après 9 ans d'absence.