Un expert explique à Kooora : pourquoi l'arbitre du Clasico a-t-il refusé d'accorder un penalty au Real Madrid ?

L'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a expliqué la raison pour laquelle l'arbitre Juan Martínez Munuera a refusé d'accorder un penalty en faveur du Real Madrid contre Barcelone lors du Clásico.

Le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à Barcelone au stade du Camp Nou, hier dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Kylian Mbappé et Alejandro Balde se sont disputé le ballon dans la surface de réparation de Barcelone à la 70e minute, et le ballon a touché la main du défenseur barcelonais.

Malgré la réclamation de Mbappé pour obtenir un penalty, l'arbitre de la rencontre a refusé et a ordonné la poursuite du jeu.

À propos de cette action, Bruno Paixão a déclaré, dans des propos accordés à Kooora, ce lundi : « Je n'ai vu aucune raison d'accorder un penalty. »

Il a ajouté : « Les deux joueurs se disputaient le ballon, et celui-ci a touché la main du joueur de Barcelone de manière involontaire. Il n'y a pas de faute dans cette situation. »

Lors d'une autre action, à la 38e minute, Marc Cucurella a tenté d'arrêter Lamine Yamal, mais la jeune star du Barça est tombée au sol.

L'expert arbitral portugais a commenté l'action en ces termes : « Étant donné que cette situation s'est produite au milieu du terrain, où se trouvent d'autres défenseurs, la décision est un coup franc. »

Il a poursuivi : « Cette situation ne justifie pas un carton jaune. »