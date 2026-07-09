Le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Égypte a été émaillé par l’un des épisodes les plus controversés de la compétition : l’annulation du but de Mostafa Zico, qui aurait pourtant donné l’avantage 2-0 aux Pharaons, pour une faute préalable sur Nicolás Tagliafico.

Les Pharaons avaient ouvert le score dès la 15^e minute par Yasser Ibrahim, auteur d’une tête puissante qui avait laissé Emiliano « Dibo » Martínez impuissant.

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À la 60^e minute, le stade Mercedes-Benz explose de joie lorsque « Zico » inscrit le deuxième but de l’Égypte, mais l’arbitre français François Léticier l’annule après consultation de la vidéo, sanctionnant une faute antérieure de Marwan Attia sur Lisandro Martínez.

Sur lesondes de l’émission espagnole « Carrusel Deportivo »(Cadena SER), l’expert arbitral Iturralde González a commenté l’action : « Pour moi, c’est un piétinement que l’arbitre aurait pu siffler en direct s’il l’avait voulu, mais je ne suis pas surpris que le VAR intervienne. »

Il a ajouté : « J’avais déjà fait cette remarque auparavant. Dans cette Coupe du monde, ils voulaient que le VAR soit très interventionniste, et c’est ce que l’on constate aujourd’hui ; c’est le football vers lequel ils veulent nous mener. »

Il avait d’ailleurs anticipé que le VAR serait « très interventionniste » dans ce tournoi, ce qui s’est confirmé, surtout en phase à élimination directe.

L’ancienne star espagnole Kiko Narváez a pour sa part exprimé sa vive colère en direct :« Ce n’est pas du football », a-t-il lancé à propos de ce but refusé.

Le présentateur Dani Garido a pour sa part qualifié ce but annulé de « plus beau de la Coupe du monde 2026 », voyant dans le geste de Haytham Hassan une similitude avec celui de Lionel Messi face à la Croatie en demi-finale au Qatar (3-0).

L’Égypte méritait-elle un penalty ?

Menée après le deuxième but de « Zico » à la 67^e minute, l’Argentine a finalement renversé la vapeur pour s’imposer 3-2, grâce à Cristian Romero (79^e), Lionel Messi (83^e) et Enzo Fernández (92^e).

Après le troisième but argentin, les Égyptiens ont réclamé un penalty pour Mohamed Salah.

Mais pour Eitoraldi González, rien ne justifiait la sanction réclamée par l’équipe égyptienne, car « il n’y a pas eu de piétinement sur le pied de Salah ».

Les Egyptiens ont également réclamé un penalty après une poussée de Mac Allister sur Hamdi Fathi dans la surface, mais l’analyste a de nouveau jugé l’action non sanctionnable, estimant :« Il pose la main, mais le ballon n’est pas là. Ce n’est pas une affaire pour la VAR. »



