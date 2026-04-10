Un expert en arbitrage tranche le débat sur le bien-fondé du penalty accordé à Mbappé

Le match entre le Real Madrid et Gérone, comptant pour la 31^e journée de Liga et disputé au stade Santiago Bernabéu, a été marqué par une vive polémique arbitrale en fin de rencontre. Dans les derniers instants, un penalty potentiel n’a pas été accordé au Real Madrid après la chute du joueur français Kylian Mbappé dans la surface de réparation.

À la 87^e minute, l’attaquant français a percuté le défenseur brésilien Vitor Reis et est tombé dans la surface.

L’arbitre Alberola Rojas a laissé le jeu se poursuivre sans signaler de faute, et l’arbitre assistant vidéo (VAR) n’est pas intervenu pour revoir l’action, malgré les vives protestations des joueurs du Real Madrid et de ses supporters.

Eitoraldi González, arbitre espagnol chevronné et expert en arbitrage pour le journal « AS », a analysé la scène avec soin, déclarant : « Si l'arbitre siffle immédiatement, il y a clairement un choc, mais le VAR n'interviendra jamais dans ce genre de situations. »

Il a ajouté : « Pour moi, c'est un penalty, mais les instructions données aux arbitres vidéo sont de ne pas intervenir dans ce genre de situations controversées. »

Estimant que l’arbitre avait fait une erreur, les supporters ont alors entonné des chants accusant la Fédération espagnole de football de corruption.