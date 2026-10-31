Un expert en arbitrage tranche la polémique autour du penalty d'Al-Fateh face à Al-Hilal

Une action arbitrale a suscité une vive polémique lors du match entre Al-Hilal et Al-Fateh, après que l'arbitre est revenu sur sa décision d'accorder un penalty en faveur des locaux à la 45e minute, suite au recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), au milieu des protestations des supporters et du staff technique d'Al-Fateh contre cette décision.

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L'action est survenue après que les joueurs d'Al-Fateh ont réclamé un penalty en raison d'une main dans la surface de réparation, avant que l'arbitre vidéo n'intervienne et invite l'arbitre central à revoir la situation. Ce dernier a alors décidé d'annuler sa première décision et de ne pas accorder de penalty.

De son côté, Mohamed Kamal Richa, analyste arbitral d'Al-Riyadiya, a expliqué que la décision de l'arbitre de revenir sur l'attribution du penalty était correcte, après que le visionnage de l'action a révélé l'identité du joueur dont le bras a été touché par le ballon.

Richa a déclaré : « À la 45e minute, décision correcte de l'arbitre de revenir sur l'attribution d'un penalty à Al-Fateh après l'avoir revue sur l'écran de la VAR. Il y avait bien une main, et il est apparu à l'arbitre après le visionnage que le ballon avait touché le bras droit de Mourad Batna, joueur d'Al-Fateh, et non la main de Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal. »

Ainsi, l'expert arbitral a tranché la polémique entourant l'action, confirmant que le ballon avait touché le bras de Mourad Batna, et non la main du défenseur d'Al-Hilal Kalidou Koulibaly, ce qui explique le retour de l'arbitre sur sa première décision malgré les protestations qui ont accompagné l'action.