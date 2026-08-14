La rencontre entre Al-Hilal et Al-Faisaly, ce vendredi soir, dans le cadre de la première journée de la Roshn Saudi League, a été marquée par une décision arbitrale controversée, après que l'arbitre de la partie a accordé un penalty en faveur du « Leader » au cours des événements du match.

La décision de l'arbitre est intervenue après la chute du professionnel néerlandais Crysencio Summerville dans la surface de réparation d'Al-Faisaly, à la suite d'une obstruction commise par un défenseur de l'équipe adverse, l'arbitre désignant alors directement le point de penalty.

C'est le Portugais Ruben Neves qui s'est chargé d'exécuter le penalty, et il l'a converti avec beaucoup de brio, plaçant le ballon au fond des filets d'Al-Faisaly, offrant ainsi à Al-Hilal un but important dans la rencontre.

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La décision d'accorder le penalty a soulevé quelques points d'interrogation, notamment en raison des doutes concernant la validité de la faute sifflée, les regards se tournant vers les experts de l'arbitrage afin de trancher la polémique autour de la décision prise par l'arbitre de la rencontre.

Pour sa part, Saad Al-Kathiri, expert en arbitrage et analyste sur la chaîne saoudienne Al-Jazeera, a tranché le débat sur cette action, affirmant que la décision de l'arbitre d'accorder le penalty était correcte et qu'il n'y avait aucune raison de revenir dessus.

Al-Kathiri a déclaré : « Accorder un penalty à l'attaquant d'Al-Hilal à la 27e minute est une décision correcte de l'arbitre, après une obstruction manifeste du défenseur d'Al-Faisaly dans la surface de réparation », confirmant ainsi la justesse de la décision arbitrale sur l'action qui a suscité le débat durant la rencontre.

Il convient de rappeler que le premier but d'Al-Hilal était également issu d'un penalty exécuté par le Français Karim Benzema avec beaucoup de brio.