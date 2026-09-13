L'expert en arbitrage Bruno Paixão a livré son opinion sur le penalty accordé au Real Madrid face au Rayo Vallecano lors du match entre les deux équipes en Liga.

Le Real Madrid a renoué avec la victoire grâce à un large succès sur le score de 4-1, lors de la rencontre disputée hier soir, samedi, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de Liga.

À la 13e minute, Álvaro Carreras, latéral du Real Madrid, s'est lancé sur le flanc gauche et a pénétré dans la surface de réparation, avant l'intervention de Florian Lejeune, défenseur de l'équipe visiteuse.

L'arbitre espagnol Víctor Verdura a accordé un penalty à la formation madrilène, que Kylian Mbappé a transformé pour ouvrir le score.

Les joueurs du Rayo Vallecano ont contesté la décision de l'arbitre et lui ont demandé de revenir vers son collègue dans la salle de la VAR, estimant que le défenseur n'avait pas marché sur le pied de Carreras d'une manière justifiant l'octroi d'un penalty.

Mais l'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a déclaré, dans des propos accordés à Kooora, que « la décision de l'arbitre est juste ».

Il a précisé : « Carreras a joué le ballon en premier, tandis que le défenseur a commis une faute évidente à son encontre. C'est pourquoi la décision de l'arbitre était correcte. »

Le comité des arbitres espagnol devrait dévoiler son opinion sur ce cas litigieux après la fin des matchs de la cinquième journée de Liga, à travers son émission hebdomadaire « Tiempo de Revisar ».

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Qui est Bruno Paixão ?

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Né en 1974, Bruno Paixão est l'un des plus éminents anciens arbitres portugais. Il a dirigé au cours de sa carrière des matchs dans plusieurs compétitions de premier plan, parmi lesquelles le championnat portugais, en plus de diverses compétitions européennes.

La carrière de Paixão dans l'arbitrage a débuté en 1990 et s'est prolongée jusqu'en 2018. Il a disputé son premier match en première division portugaise en 1997, avant d'imposer son nom sur la scène nationale et continentale.

L'arbitre portugais a obtenu le badge international entre 2004 et 2012, et il a été classé parmi les arbitres de première catégorie de l'UEFA lors de la saison 2012-2013, dirigeant tout au long de sa carrière des matchs dans différentes compétitions nationales et internationales.

En dehors des terrains, Paixão a exercé comme ingénieur dans le domaine de la production industrielle, alliant sa carrière professionnelle à son long parcours dans l'arbitrage.

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