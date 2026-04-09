Un expert en arbitrage a livré son analyse sur une action controversée ayant émaillé la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, mercredi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. La rencontre, remportée par les Blaugranas sur le score de 2-0, a été marquée par plusieurs décisions litigieuses.

La rencontre, arbitrée par István Kovács, a donné lieu à plusieurs moments forts, notamment l’expulsion de Pau Cubarsi, défenseur du Barça, à la 44^e minute, ainsi que des demandes de penalty de part et d’autre.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, l’entraîneur Hansi Flick, les joueurs et les supporters barcelonais s’appuient sur deux séquences qui auraient pu, à leurs yeux, changer la donne. Le deuxième carton jaune potentiel pour Koke et le penalty potentiel sur Marc Poblet pour une main à la 55e minute, après une action étrange, sont les deux incidents qui jettent une ombre sur la rencontre ».

Le gardien de l’Atlético, Juan Musso, a renvoyé le ballon de sa ligne de but vers le défenseur Marc Poblet, posté à ses côtés dans la surface. Ce dernier l’a alors contrôlé de la main avant de le rejouer, suscitant l’incompréhension des spectateurs.

De son côté, Eitoraldí González, expert en arbitrage pour le journal « AS » et la radio « Cadena SER », a analysé la rencontre en s'exclamant : « On ne peut pas faire ça de la main sur un coup de pied de but. Le ballon est immobile. C’est un penalty évident, et ensuite on critique les arbitres espagnols… C’est un scandale, oublions l’action de samedi ; c’est juste une question d’interprétation de l’arbitre. »

Iturralde a poursuivi sa critique de la décision de Kovač en déclarant : « C’est une erreur technique majeure, l’une des plus grosses que j’aie vues depuis des années. Mon Dieu, on ne peut pas faire pire. L’arbitre a vu la scène, c’est un international qui se rendra au Mondial. S’il n’est pas capable de maîtriser ses émotions, il ferait mieux d’arbitrer des matchs de jeunes. »

Enfin, il a rappelé que la responsabilité de cette décision incombait à l’arbitre principal, et non à Christian Dingert, l’arbitre assistant vidéo : « Assez d’explications. Il ne connaît pas la règle, et Bobel a touché le ballon sans concentration. C’est une image claire, sans aucun joueur devant lui. C’est un coup franc, tiré par Musso, que Bobel a touché de la main. C’est un penalty.

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