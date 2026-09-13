L'expert en arbitrage Bruno Paixão a dévoilé son opinion sur le penalty obtenu par le Real Madrid contre le Rayo Vallecano lors du match entre les deux équipes en Liga.

Le Real Madrid a renoué avec la victoire grâce à un large succès sur le score de 4-1 dans la rencontre disputée hier soir, samedi, au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de Liga.

À la 13e minute, Álvaro Carreras, latéral du Real Madrid, s'est élancé sur le flanc gauche et a pénétré dans la surface de réparation, avant que Florian Lejeune, défenseur de l'équipe visiteuse, n'intervienne.

L'arbitre espagnol Víctor Verdura a accordé un penalty à l'équipe merengue, transformé par Kylian Mbappé pour l'ouverture du score.

Les joueurs du Rayo Vallecano ont contesté la décision de l'arbitre et lui ont demandé de retourner consulter son collègue de la salle de la VAR, estimant que le défenseur n'avait pas marché sur le pied de Carreras de façon à justifier l'attribution d'un penalty.

Mais l'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a affirmé, dans des déclarations exclusives à Kooora, que « la décision de l'arbitre est correcte ».

Il a précisé : « Carreras a joué le ballon en premier, tandis que le défenseur a commis une faute évidente sur lui. C'est pourquoi la décision de l'arbitre était juste. »

Le comité des arbitres espagnol doit dévoiler son avis sur cette situation controversée après la fin des matchs de la cinquième journée de Liga, dans le cadre de son émission hebdomadaire « Temps de révision ».

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Qui est Bruno Paixão ?

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Bruno Paixão, né en 1974, est l'un des plus éminents anciens arbitres portugais. Il a dirigé au cours de sa carrière des matchs dans plusieurs compétitions de premier plan, dont le championnat portugais, ainsi que diverses compétitions européennes.

La carrière de Paixão dans l'arbitrage a débuté en 1990 et s'est prolongée jusqu'en 2018. Il a disputé son premier match en première division portugaise en 1997, avant d'imposer son nom sur la scène nationale et continentale.

L'arbitre portugais a obtenu le badge international entre 2004 et 2012. Il figurait également parmi les arbitres de première catégorie de l'UEFA durant la saison 2012-2013, prenant part au cours de sa carrière à la direction de matchs dans diverses compétitions nationales et internationales.

En dehors des terrains, Paixão a exercé comme ingénieur dans le domaine de la production industrielle, conciliant sa carrière professionnelle et son long parcours dans l'arbitrage.

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