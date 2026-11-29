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Le match entre Barcelone et son hôte, le Deportivo La Corogne, disputé ce dimanche en Liga, a été marqué par une vive polémique arbitrale.

Barcelone se déplaçait ce dimanche soir au stade du Riazor pour y affronter le Deportivo La Corogne, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

La rencontre a tenu toutes ses promesses, riche en buts et en occasions manquées, mais aussi en polémiques arbitrales.

Lamine Yamal a ouvert le score pour Barcelone dès la 2e minute, mais Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé à la 9e minute.

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Les joueurs barcelonais ont contesté la validation du but, estimant que le Gabonais avait commis une faute sur Cubarsí.

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De son côté, Iturralde González, expert en arbitrage pour la radio « Cadena SER » et le journal « AS », a tranché : « Il n'y a rien, le but est valable. »

Juste avant la pause, Barcelone a également réclamé un possible penalty pour une main d'Aubameyang, mais il n'a pas été accordé et l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas intervenue.

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Iturralde a estimé qu'un penalty aurait dû être sifflé en faveur de Barcelone.

« Il y a un mouvement du bras vers le ballon, donc Barcelone méritait un penalty », a expliqué l'expert en arbitrage.

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Plus tard, en seconde période, les joueurs barcelonais ont réclamé à deux reprises un possible penalty.

La première fois après une chute de Gordon, la seconde pour un possible piétinement sur Lamine Yamal dans la surface de réparation. L'arbitre n'a rien sifflé, et Iturralde lui a donné raison, assurant que le Barça ne méritait de penalty sur aucune des deux actions : « Rien. »