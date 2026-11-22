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Un expert en arbitrage a donné son avis sur le premier but du FC Barcelone face à Villarreal, ce dimanche soir, en Liga.

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Le FC Barcelone a remporté une victoire spectaculaire face à Villarreal (3-2), ce dimanche soir au « Camp Nou », dans le cadre de la 13e journée de Liga.

Tajon Buchanan a ouvert le score pour le Sous-marin jaune dès la 5e minute, d'une frappe puissante qui a trompé Juan García, avant que Tani Oluwaseyi ne double la mise d'un missile à la 7e minute.

Gerard Martín a réduit l'écart en inscrivant le premier but barcelonais à la 57e minute : le Barça a obtenu un corner joué rapidement, suivi d'un excellent centre que Gerard a converti d'une tête puissante au fond des filets.

Les joueurs de Villarreal ont protesté auprès de l'arbitre, Alejandro Hernández Hernández, assurant que le corner ayant précédé le premier but du Barça n'était pas valable.

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Ils ont insisté sur le fait que la frappe de Cancelo avait heurté le poteau avant de sortir du terrain, qu'il n'y avait donc pas corner et que la VAR aurait dû intervenir.

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Iturralde González, expert en arbitrage du journal « AS » et de la radio « Cadena SER », a estimé que le Barça avait joué le corner rapidement afin d'éviter un examen de l'action par l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Il a commenté : « Actuellement, il est permis de jouer les corners rapidement. Mais cela ne devrait pas être le cas. Et cela ne changera pas. On ne devrait pas pouvoir enfreindre la règle de cette manière. »

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Une victoire renversante

Dans l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison, le FC Barcelone a transformé un retard de deux buts face à Villarreal en un succès dramatique (3-2), grâce à un sursaut en seconde période marqué par trois buts consécutifs. Le club catalan a ainsi fait passer sa soirée d'un cauchemar précoce à une remontada palpitante au Spotify Camp Nou, lors de la 13e journée de Liga.

Le Barça abordait la rencontre avec l'ambition de signer un nouveau succès pour consolider sa position dans la course au titre, mais il a subi un coup de massue d'entrée : Villarreal a inscrit deux buts dans les sept premières minutes en profitant des erreurs défensives des locaux. Flick a ensuite entamé une reconquête achevée par trois buts en seconde période.

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Les statistiques du match témoignent d'une domination écrasante du Barça, qui a eu 71 % de possession contre 29 % pour Villarreal et a tenté 29 tirs, contre seulement quatre pour l'équipe visiteuse.

Les buts attendus (xG) du Barça ont atteint 3,22, contre seulement 0,16 pour Villarreal, et les locaux se sont créé huit occasions franches, contre une seule pour leur adversaire.

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Le FC Barcelone a cadré neuf tirs, contre deux pour Villarreal, et a totalisé 48 touches de balle dans la surface adverse, contre seulement deux pour les visiteurs.

Le Barça a obtenu dix corners et distillé 21 passes clés, tandis que Villarreal n'a bénéficié d'aucun corner de toute la rencontre, selon la dernière mise à jour des statistiques.

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La rencontre s'est disputée devant 59 034 spectateurs dans les tribunes du Spotify Camp Nou, témoins de l'une des phases les plus palpitantes du match, au cours de laquelle leur équipe a transformé un retard de deux buts en avantage de trois buts à deux.

Le FC Barcelone a ainsi livré une prestation offensive exceptionnelle en seconde période, refusant de céder après le coup dur initial et parvenant à renverser Villarreal grâce aux brillantes performances de Pedri, Fermín et Yamal. Cette victoire dramatique ramène à 3 points l'écart avec son poursuivant pour la première place, le Real Madrid, dans la course au titre en Liga.