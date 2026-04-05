L'arbitre-assesseur Mohamed Foda a créé la surprise en se prononçant sur la polémique arbitrale du match opposant Al-Hilal à Al-Taawoun, disputé samedi dernier dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, après avoir révélé son avis décisif quant au droit d'Al-Hilal à bénéficier d'un penalty au cours de la rencontre.

Avec ce résultat, Al-Hilal a perdu deux nouveaux points dans la course au titre, portant son total à 65 points à la deuxième place, à égalité avec Al-Ahli Jeddah, troisième, et derrière Al-Nassr, avec 5 points de retard.

Fouda a déclaré lors d'une intervention dans l'émission « Action avec Walid » : « Al-Hilal méritait un penalty à la 78e minute de la seconde mi-temps, suite à une faute évidente sur le Brésilien Marcos Leonardo. »

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Il a ajouté : « L'arbitre a fermé les yeux sur cette faute et n'a pas été alerté par la salle de vidéo, alors que le défenseur de Al-Taawoun avait fait tomber Leonardo, car son pied droit n'était pas dans une position normale. »

Rappelons que le match entre Al-Hilal et Al-Taawoun a donné lieu à de nombreuses décisions arbitrales controversées, dans le contexte d'une lutte acharnée pour le titre de champion.