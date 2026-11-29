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L'expert en arbitrage Gamal El-Ghandour a tranché la polémique autour de l'attribution d'un penalty à Al-Ahli face à Al-Taawoun, lors de la rencontre entre les deux équipes comptant pour la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Taawoun au stade Alinma et poursuit ainsi sa série de victoires en Roshn Saudi League.

Dans des déclarations à l'émission « Al-Montasaf », l'expert en arbitrage Gamal El-Ghandour a affirmé : « La décision de l'arbitre lors du match entre Al-Ahli et Al-Taawoun de ne pas accorder de penalty à Ivan Toney est juste, car il y a eu faute réciproque entre l'attaquant et le défenseur. Les deux joueurs se sont tirés et agrippés depuis le début de l'action jusqu'à la chute. La décision de la VAR de ne pas accorder le penalty est donc correcte. »

El-Ghandour a ajouté : « Le penalty accordé à Al-Ahli est une décision juste. Il y a une faute évidente qui empêche un but, et la bonne décision était de siffler le penalty, ce qui a bien été le cas. »

Gamal El-Ghandour s'est également penché sur les faits d'arbitrage du match entre Al-Nassr et Al-Hazm. Il a confirmé que la première décision, à la 54e minute, de ne pas accorder de penalty à Al-Nassr face à Al-Hazm en Roshn Saudi League était correcte.

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Concernant Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, El-Ghandour a expliqué que le joueur portugais avait tendu le pied gauche et marché sur un joueur d'Al-Hazm alors que ce dernier avait déjà pris possession du ballon, précisant que cette action « méritait une faute et un avertissement ».

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Il a poursuivi : « Un grand joueur est comme n'importe quel autre joueur sur le terrain. S'il mérite un avertissement, l'arbitre doit lui montrer le carton jaune. »

Avant de nuancer : « Je ne veux pas dire qu'il y a eu une volonté délibérée, mais il y a une négligence de l'arbitre, et l'arbitre VAR n'interviendra pas dans ce cas. »

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Gamal El-Ghandour a conclu en évoquant le match entre Al-Hilal et Al-Ettifaq. Selon lui, l'annulation du penalty accordé à Al-Hilal face à Al-Ettifaq à la 47e minute est une décision juste, en l'absence de toute faute.

Il a souligné que l'ailier brésilien Gabriel Martinelli, la star d'Al-Hilal, méritait un carton jaune pour son imprudence, avant d'indiquer que le premier but d'Al-Hilal n'était pas valable en raison d'une faute de Nasser Al-Dawsari sur un joueur d'Al-Ettifaq à la 29e minute, pour pied haut.

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Al-Ahli compte désormais 27 points et occupe la quatrième place du classement de la Roshn Saudi League, poursuivant sa série de victoires en championnat sous la direction de Bosić.

Al-Ahli se prépare à affronter Al-Faisaly lors de la prochaine journée de la Roshn Saudi League, vendredi prochain.