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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Un expert en arbitrage fait une révélation surprenante concernant le penalty annulé d’Al-Ahli face à Al-Fayha. Selon l’analyste, qui s’exprimait avec autorité après visionnage des images, l’arbitre central aurait commis une erreur d’appréciation manifeste en accordant dans un premier temps la sanction maximale avant de la rétracter sur intervention du VAR. Cette décision, prise au cœur d’une rencontre déjà riche en rebondissements, a suscité un vif émoi parmi les supporters et les observateurs, soulignant une nouvelle fois les enjeux liés à l’utilisation de la technologie dans le football moderne. L’explication détaillée de l’expert, appuyée sur des ralentis et des angles multiples, met en lumière la complexité des choix arbitraux et rappelle que, malgré les outils à disposition, l’humain reste au centre des débats. Affaire à suivre

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le match de ce week-end aura été marqué par une énorme polémique arbitrale, un véritable séisme dans le monde du football. Alors que la rencontre semblait se diriger vers une victoire logique des locaux, une décision controversée de l’arbitre central a tout bouleversé. À la 87e minute, après un tacle litigieux dans la surface, l’homme en noir a désigné le point de penalty, provoquant l’incrédulité des joueurs visiteurs et l’exultation de la foule. Les images télévisées, analysées sous tous les angles, n’ont pas permis de trancher avec certitude : faute ou pas faute ? La VAR, pourtant censée apporter plus de justice, est restée muette, alimentant encore la confusion. Les réseaux sociaux, eux, ont embrasé la toile : les supporters s’affrontent, les experts s’interrogent, et la commission de discipline pourrait bien se saisir du dossier. Cette polémique, loin d’être un simple incident isolé, met en lumière les défis persistants de l’arbitrage moderne et pose la question de la fiabilité de

Le match opposant Al-Ahli Jeddah à son hôte Al-Fayha, qui a eu lieu ce mercredi soir dans le cadre de la 28e journée du championnat professionnel Roshen, a donné lieu à l'une des décisions arbitrales les plus controversées de la saison.

L’Ahlî, actuellement troisième du classement, compte le même nombre de points que son voisin Al-Hilal, deuxième, et pointe à cinq longueurs du leader Al-Nassr.

L’arbitre avait initialement accordé un penalty à la 26^e minute de la première mi-temps, après que le ballon ait touché la main de Fashion Sakala, l’attaquant d’Al-Fayha, avant de revenir sur sa décision après avoir consulté la vidéo. Cette action a suscité une vague d’émotions dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, certains estimant que la technologie avait corrigé une erreur majeure, tandis que d’autres dénonçaient un changement de décision trop tardif.

Par ailleurs, l’entraîneur de l’équipe adverse, Gomez, a récemment adressé un message à double sens à Jesus et Inzaghi, tout en taclant subtilement Renard.

Interrogé à ce sujet, l’expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal « Risha » a déclaré au journal saoudien Al-Riyadiah : « Al-Ahly méritait ce penalty, et la décision de l’arbitre de ne pas l’accorder n’était pas juste ».

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Il a ajouté : « Le ballon a clairement touché la main de Sakala, la position du joueur n’était pas naturelle, et je pense que l’arbitre s’est précipité pour revenir sur sa décision. »

À la 36^e minute, l’attaquant anglais Ivan Toney a finalement permis aux Rouge et Blanc d’ouvrir le score et de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Sur le plan du classement, l’Étoile Rouge reste donc sous la menace immédiate de son voisin et rival Al-Hilal, qui ne pointe qu’à une longueur. Derrière eux, Al-Nassr, leader avec cinq points d’avance, conserve pour l’instant les commandes du championnat. La course au titre promet d’être indécise jusqu’à la dernière journée, et la moindre décision arbitrale pourrait s’avérer décisive.


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