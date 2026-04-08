Le match opposant Al-Ahli Jeddah à son hôte Al-Fayha, qui a eu lieu ce mercredi soir dans le cadre de la 28e journée du championnat professionnel Roshen, a donné lieu à l'une des décisions arbitrales les plus controversées de la saison.

L’Ahlî, actuellement troisième du classement, compte le même nombre de points que son voisin Al-Hilal, deuxième, et pointe à cinq longueurs du leader Al-Nassr.

L’arbitre avait initialement accordé un penalty à la 26^e minute de la première mi-temps, après que le ballon ait touché la main de Fashion Sakala, l’attaquant d’Al-Fayha, avant de revenir sur sa décision après avoir consulté la vidéo. Cette action a suscité une vague d’émotions dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, certains estimant que la technologie avait corrigé une erreur majeure, tandis que d’autres dénonçaient un changement de décision trop tardif.

Par ailleurs, l’entraîneur de l’équipe adverse, Gomez, a récemment adressé un message à double sens à Jesus et Inzaghi, tout en taclant subtilement Renard.

Interrogé à ce sujet, l’expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal « Risha » a déclaré au journal saoudien Al-Riyadiah : « Al-Ahly méritait ce penalty, et la décision de l’arbitre de ne pas l’accorder n’était pas juste ».

Il a ajouté : « Le ballon a clairement touché la main de Sakala, la position du joueur n’était pas naturelle, et je pense que l’arbitre s’est précipité pour revenir sur sa décision. »

À la 36^e minute, l’attaquant anglais Ivan Toney a finalement permis aux Rouge et Blanc d’ouvrir le score et de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Sur le plan du classement, l’Étoile Rouge reste donc sous la menace immédiate de son voisin et rival Al-Hilal, qui ne pointe qu’à une longueur. Derrière eux, Al-Nassr, leader avec cinq points d’avance, conserve pour l’instant les commandes du championnat. La course au titre promet d’être indécise jusqu’à la dernière journée, et la moindre décision arbitrale pourrait s’avérer décisive.



