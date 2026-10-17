Un expert en arbitrage explose de colère après l'annulation du but du Betis : ce n'est pas du football !

Pedro Martín, analyste arbitral de l'émission "Tiempo de Juego" sur les ondes de la radio "Cope", a lancé une attaque virulente contre la décision d'annuler le but de Giovani Lo Celso, joueur du Real Betis, face au Barça, estimant que la prise en compte de la main de Cucho Hernández, bien qu'elle se soit produite environ 15 secondes avant la frappe du but, reflète un dysfonctionnement dans l'application des règles arbitrales.

La rencontre entre le Real Betis et le Barça a été le théâtre d'une vaste polémique après que l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea a annulé un but inscrit par Lo Celso en première période, à la suite de sa convocation par la salle d'assistance vidéo à l'arbitrage "VAR" pour examiner l'éventualité d'une main de Cucho Hernández lors de la construction de l'action, privant ainsi le club andalou d'un but qui lui aurait offert l'égalisation à un moment important du match.

Martín a déclaré que le problème réside dans le fait que l'arbitre a considéré la main comme faisant partie de la même action que celle qui s'est conclue par le but, malgré l'intervalle de temps entre les deux événements, exprimant son mécontentement quant à la manière dont les règles sont appliquées dans de tels cas.

L'analyste arbitral a ajouté : "Le problème, c'est que l'arbitre estime que la main est intentionnelle et qu'elle s'est produite dans le cadre de la même action qui s'est terminée par le but. Ce qui se passe dans les cas de main est devenu une plaisanterie, et l'autre jour, c'était le tour du Betis".

Martín a poursuivi ses critiques à l'encontre du règlement, affirmant que la répétition de telles décisions soulève des questions sur la cohérence de leur application, et a déclaré : "Le problème dans tout cela, c'est que ces règles doivent être abandonnées, un point c'est tout. L'autre jour, les gens n'ont pas protesté contre la main sifflée contre Porto. Nous ne pouvons pas accepter que ces mains soient sifflées de cette manière, que la décision soit en notre faveur ou contre nous, car ce n'est pas du football".

L'analyste a insisté sur le fait que le ballon était sous le contrôle de Cucho Hernández, mais il a contesté la prise en compte de la main qui avait précédé de bien longtemps le but de Lo Celso, ajoutant : "C'est une main, le ballon étant sous le contrôle de Cucho Hernández, mais on ne peut pas siffler une main 15 secondes avant le but".