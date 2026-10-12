L'ancien arbitre international Saad Al-Kuthairi, analyste arbitral du journal saoudien "Al-Jazirah", est revenu sur les décisions arbitrales controversées de la confrontation entre Al-Ahli d'Arabie saoudite et Al-Wasl des Émirats arabes unis, après avoir affirmé que l'un des joueurs de la formation émiratie méritait d'être expulsé durant la rencontre, en raison de son comportement envers Saleh Abou Al-Chamat, l'ailier du "Raqi".

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Al-Kuthairi a précisé que l'incident s'est produit à la 40e minute, lorsque le joueur d'Al-Wasl, Soufiane, a posé sa main sur sa bouche alors qu'il s'adressait à Abou Al-Chamat, un geste accompagné de propos injurieux à l'encontre du joueur d'Al-Ahli, selon l'appréciation de l'expert arbitral, qui a estimé que ce qui s'est passé relève du comportement indigne et justifie le carton rouge.

L'analyste arbitral considère que l'arbitre qatari Abdulrahman Jassim devait prendre une décision plus ferme dans cette situation, d'autant que l'incident ne s'est pas limité à un simple échange verbal entre deux joueurs, mais était lié à un comportement qu'Al-Kuthairi juge contraire aux règles de discipline sur le terrain.

Al-Kuthairi a déclaré que le joueur d'Al-Wasl méritait l'expulsion, soulignant que le fait de porter la main à la bouche et de tenir des propos injurieux à l'égard d'Abou Al-Chamat constituent un comportement indigne, et que l'arbitre devait traiter l'incident conformément à ce qu'exigent les lois du jeu, au lieu de permettre au joueur de rester sur la pelouse.

En revanche, l'expert arbitral a salué le rôle de l'arbitre assistant vidéo, affirmant que le VAR a fait son travail en appelant l'arbitre à revoir la situation sur l'écran, mais qu'Abdulrahman Jassim n'a pas pris la bonne décision après avoir visionné les images, selon lui.

Al-Kuthairi a conclu son analyse en insistant sur le fait que l'absence de carton rouge a été une décision déterminante dans le match, estimant que l'incident exigeait une intervention arbitrale ferme. Ces déclarations relancent la polémique autour des événements de la confrontation entre Al-Ahli et Al-Wasl, marquée par des tensions et des altercations entre les joueurs, alors que des voix s'élèvent pour réclamer une application claire des règlements face à de tels agissements.