Une décision arbitrale lors de la confrontation entre Al-Hilal et Al-Hazem, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, a relancé la polémique, après que l'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri a affirmé qu'un penalty aurait dû être accordé à Al-Hilal mais que l'arbitre ne l'a pas sifflé, lors d'une rencontre que « le Leader » a remportée sur le score d'un but à zéro dans les dernières minutes.

Al-Kathiri, analyste arbitral pour le journal « Al-Jazira », a déclaré que l'arbitre avait commis une erreur en n'accordant pas de penalty en faveur d'Al-Hilal à la 17e minute, après que l'ailier anglais Crysencio Summerville a été gêné dans la surface de réparation par l'un des défenseurs d'Al-Hazem, estimant que la situation exigeait de siffler une faute en faveur de l'équipe bleue.

L'expert arbitral a précisé que la décision de l'arbitre de laisser jouer n'était pas correcte, soulignant que le défenseur d'Al-Hazem avait gêné Summerville à l'intérieur de la surface de réparation, ce qui aurait dû donner lieu à un penalty en faveur d'Al-Hilal, qui cherchait à ouvrir le score tôt dans la rencontre.

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L'évaluation d'Al-Kathiri ne s'est pas arrêtée à la décision de l'arbitre central, puisqu'il a également critiqué la non-intervention de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage, affirmant que l'arbitre vidéo aurait dû appeler l'arbitre de la rencontre pour revoir l'action à l'écran, afin qu'il puisse réévaluer la situation et prendre la décision appropriée concernant l'attribution du penalty.

La remarque d'Al-Kathiri est venue ajouter une polémique arbitrale à la confrontation entre Al-Hilal et Al-Hazem, qui a vu de nombreuses tentatives des locaux avant que Gabriel Martinelli ne parvienne à inscrire le but de la victoire à la 89e minute, offrant à Al-Hilal trois points importants et portant son total à 24 points dans la course à la tête de la Roshn League.