Un ancien arbitre de la Premier League anglaise a vivement critiqué le Jordanien Adham Makhadmeh, qui a dirigé le match Angleterre-République démocratique du Congo ce mercredi soir.

L’Angleterre a évité de justesse l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde en cours, s’imposant 2-1 en seizièmes de finale face à la République démocratique du Congo.

Le match a donné lieu à des protestations de la part des Anglais, qui ont déploré qu’aucun penalty ne leur ait été accordé lors de l’action opposant le gardien Lionel Mpasi à l’attaquant anglais Harry Kane.

Mark Halsey, ancien arbitre anglais, estime que la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a commis une « erreur manifeste » en ne signalant pas cette action comme penalty en faveur de l’Angleterre.

Le système VAR a bien analysé l’action, mais n’a pas recommandé à l’arbitre de consulter l’écran pour prendre une décision.

Selon lui, l’arbitre aurait dû indiquer le point de penalty après la chute de Kane.

Il a déclaré au journal « The Sun » : « Nous assistons à une nouvelle polémique sur un penalty lors du match entre l’Angleterre et le Congo, où Harry Kane s’est élancé vers une passe en profondeur et où le gardien congolais, sortant précipitamment, a clairement retenu Kane… Le contact est évident. »

Il a ajouté : « L’arbitre a d’abord laissé le jeu se poursuivre, puis il a sifflé et a signalé que Harry Kane avait simulé une chute… Si l’attaquant a effectivement exagéré pour tromper l’arbitre, pourquoi n’a-t-il pas reçu un avertissement ? »

L’expert en arbitrage a ajouté : « Pour moi, il est tout à fait clair que le gardien congolais a retenu Harry Kane, et j’ai été surpris que l’arbitre jordanien n’ait pas accordé de penalty. »

Il conclut : « Il est évident que l’assistance vidéo a revu les images, et je considère cela comme une erreur manifeste. Il est inacceptable que la VAR intervienne de la sorte. »

Il conclut : « Certains diront oui, d’autres diront non. C’est peut-être pour cela que cela est devenu une affaire personnelle, mais pour moi, c’était un penalty évident qui aurait dû être accordé à l’Angleterre. »