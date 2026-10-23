Le 1er septembre 2021, un mercredi soir à Debrecen, en Hongrie. Un peu plus de 14 mois avant le début de la Coupe du monde organisée dans son pays, le Qatar affrontait la Serbie en match amical. Il n’y a pas grand-chose à raconter de cette rencontre disputée sur terrain neutre, remportée 4-0 par les Serbes. Un peu plus de cinq ans plus tard, la grande majorité des personnes présentes n’en gardent sans doute plus de souvenir très précis.

Pour Mile Svilar, c’est certainement différent. D’abord parce qu’il s’agissait de sa première sélection en équipe nationale A : le gardien, alors âgé de 22 ans, était entré à la mi-temps à la place de Predrag Rajkovic. Mais aussi, et c’est sans doute le souvenir le plus marquant, parce que ce mercredi soir sans éclat à Debrecen le poursuit encore aujourd’hui.

Svilar a bien figuré dans le groupe serbe lors des quatre matches de qualification pour la Coupe du monde qui ont suivi, mais il n’a plus joué. Sa première sélection reste donc la seule du gardien, aujourd’hui âgé de 27 ans, alors même qu’il est devenu l’un des meilleurs à son poste en Europe avec l’AS Rome et qu’il a été élu meilleur gardien de Serie A la saison dernière.

Le père de Mile Svilar était gardien de l’équipe nationale de Yougoslavie

Comment en est-on arrivé là ? Reprenons depuis le début. Svilar est né en août 1999 à Anvers, en Belgique, où il a grandi. Son père, Ratko Svilar, est un ancien gardien de l’équipe nationale de Yougoslavie, avec neuf sélections. Il avait terminé sa carrière professionnelle en 1996, après 16 ans au Royal Antwerp, et allait plus tard jouer un rôle déterminant dans la décision lourde de conséquences de son fils.

Le jeune Svilar s’est rapidement fait un nom parmi les meilleurs gardiens belges de sa catégorie d’âge. À dix ans déjà, il avait quitté le Beerschot AC d’Anvers pour le RSC Anderlecht, club le plus titré du pays, dans la ville voisine de Bruxelles. Il a ensuite joué dans toutes les sélections belges de jeunes à partir des U15, disputant notamment un excellent Euro U17 en 2016. À cette occasion, le jeune talent, qui quitterait Anderlecht pour Benfica en 2017 à seulement 18 ans, avant même d’avoir joué avec les professionnels, déclarait à UEFA.com : « J’ai beaucoup appris de mon père, presque tout. J’ai le même style que lui. »

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Il n’est donc pas surprenant que, quelques années plus tard, Svilar ait fait ce choix, notamment sur les conseils de son père, et qu’il en subisse encore les conséquences aujourd’hui. Comme lui, Mile voulait garder les buts du pays d’origine de son père, ou pensait du moins le vouloir. Ratko l’y a encouragé, en tenant compte non seulement de l’attachement familial, mais aussi de considérations purement sportives.

Pourquoi Mile Svilar aurait eu du mal à s’imposer avec la Belgique

Après tout, la Belgique comptait alors, et compte toujours d’une certaine manière, l’un des meilleurs gardiens du monde : Thibaut Courtois. En 2021, lorsque Svilar a décidé de changer de fédération, Courtois, à 29 ans, entrait tout juste dans ses meilleures années à ce poste. Et s’il a fait une pause en équipe nationale après la Coupe du monde de l’été dernier, il veut revenir en septembre 2027. Il y a environ cinq ans, les Svilar en étaient en tout cas conscients : devenir numéro un en Belgique serait extrêmement difficile à moyen terme.

Svilar n’avait jusque-là reçu aucune convocation en équipe nationale A de Belgique. Après 26 sélections chez les jeunes Belges, il s’est donc dit, à 22 ans : pourquoi ne pas répondre aux avances des Serbes et changer de fédération ? Mais il a vite regretté sa décision, probablement aussi parce que les perspectives qui lui étaient offertes ne lui convenaient pas suffisamment.

Predrag Rajkovic, aujourd’hui à Al-Ittihad, était alors le numéro un, tandis que Vanja Milinkovic-Savic, aujourd’hui au SSC Naples, était prêt à lui disputer la place. Ces dernières années, les deux gardiens se sont d’ailleurs le plus souvent partagé le poste dans les buts serbes. Svilar espérait peut-être, puisqu’il avait entrepris les démarches pour changer de fédération, s’imposer rapidement comme titulaire.

Pourquoi Mile Svilar ne peut-il plus quitter la Serbie pour revenir avec la Belgique ?

Mais cela ne s’est pas produit. Il n’a rapidement plus voulu jouer pour la Serbie et a souhaité revenir auprès de la fédération belge. Problème : les statuts de la FIFA, plus précisément la règle dite « One-Way-Rule », lui ferment cette possibilité. Selon cette règle, un joueur qui change de fédération ne peut plus revenir en arrière dès lors qu’il a disputé un match en équipe nationale A pour son nouveau pays, qu’il s’agisse d’une rencontre amicale ou officielle. C’est précisément ce qu’a fait Svilar lors de ce match amical de la Serbie contre le Qatar, en septembre 2021. Il lui est donc impossible de rejouer pour la Belgique.

Le gardien de la Roma, arrivé en Italie en 2022 en provenance de Benfica, ne se résigne pourtant pas. Depuis des années, il tente d’obtenir de la FIFA une dérogation qui lui permettrait de rejouer pour la Belgique. « Nous le suivons bien sûr depuis de nombreux mois. Mais il est clair qu’il ne peut pas jouer pour nous », avait déclaré au printemps 2024 Domenico Tedesco, alors sélectionneur de la Belgique, confirmant que la fédération envisageait elle aussi cette possibilité.

Avant la Coupe du monde 2026, Svilar aurait de nouveau tenté de convaincre la FIFA de fermer les yeux. En vain, une fois encore. Et Svilar a très probablement eu des fourmis dans les mains et les pieds lorsque Courtois a dû sortir sur blessure lors du quart de finale de la Belgique contre l’Espagne à la Coupe du monde. Peut-être serait-il entré à la 71e minute à la place de Senne Lammens, dont la faute a permis au futur champion du monde d’inscrire le but de la victoire 2-1 peu avant la fin.

Mile Svilar, un exemple qui doit avertir Nicolo Tresoldi

Selon La Gazzetta dello Sport, Svilar n’aurait pas abandonné l’espoir de changer à nouveau de fédération pour revenir avec la Belgique, malgré cette nouvelle déception de l’été. Cela explique aussi pourquoi il n’envisage pas, pour l’heure, de rejouer pour la Serbie. Il en aurait pourtant le droit et y serait probablement toujours le bienvenu. C’était en tout cas encore le cas en 2025 : « J’ai parlé avec lui. Il a décidé de ne plus jouer pour l’équipe. Je le regrette. J’ai essayé cette approche, de lui montrer qu’il est important et qu’il a une place en équipe nationale s’il veut être ici », expliquait le sélectionneur serbe Veljko Paunovic il y a environ un an sur TV Arena Sport.

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Au-delà de son cas personnel, Svilar constitue aussi, d’une certaine manière, un avertissement pour d’autres joueurs. Pour Nicolo Tresoldi, par exemple. L’attaquant du Club Bruges, né en Italie et arrivé en Allemagne avec sa famille à l’âge de 13 ans, fait actuellement beaucoup parler de lui. La Squadra Azzurra ou l’équipe d’Allemagne ? Que va-t-il choisir ?

Tresoldi n’a encore joué dans aucune sélection italienne de jeunes. Il porte en revanche le maillot allemand depuis les U19 et veut absolument mener les U21 allemands au titre de champion d’Europe l’été prochain à coups de buts. Ensuite, tout reste ouvert. Une chose est toutefois certaine, et Mile Svilar pourrait en témoigner : il doit bien réfléchir et prendre une décision qu’il ne regrettera pas quelques semaines plus tard. Car il ne pourra alors plus revenir en arrière.