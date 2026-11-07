Le Borussia Dortmund a battu le SV Elversberg samedi au Signal Iduna Park. Portée notamment par l’excellente prestation de Joey Veerman et le doublé de Félix Nmecha, l’équipe de Niko Kovac s’est imposée 2-1. Dortmund compte désormais 21 points, autant que le leader, le Bayern Munich, qui a battu dans le même temps le FSV Mayence 05.

Kovac avait bien sûr titularisé Veerman, associé à Jobe Bellingham et Nmecha au milieu de terrain. Serhou Guirassy était absent sur blessure, ce qui a permis à l’ancien joueur du PSV, Fábio Silva, de faire ses preuves en pointe.

Silva a rapidement créé la première grosse occasion. Voyant le gardien d’Elversberg, Nicolas Kristof, assez avancé, le Portugais a tenté sa chance d’une quarantaine de mètres, mais son tir est passé à quelques centimètres du but. Dortmund contrôlait le jeu, notamment grâce à Veerman, excellent dans ses passes.

Peu avant la demi-heure de jeu, Veerman a lancé l’une des rares attaques de Dortmund d’une passe tranchante. L’ancien joueur du PSV a percé la défense d’une passe tendue vers Daniel Svensson. Nmecha a fini par frapper, mais ni lui ni Fábio Silva, qui a repris le ballon, n’ont été assez efficaces à la finition.

Les deux équipes ont subi des coups durs sur le plan médical avant la pause. Carney Chukwuemeka a dû quitter le terrain en raison de problèmes présumés aux ischio-jambiers, tandis que Lukas Pinckert n’a pas pu continuer à cause d’une douleur à la cheville après un tacle appuyé de Svensson. Elversberg guettait les occasions de contrer et s’est montré dangereux, notamment par Lukas Petkov, qui s’est heurté à Gregor Kobel.

Dix minutes après la reprise, Veerman a de nouveau été à l’origine d’une attaque dangereuse, cette fois conclue par un but. Depuis son propre camp, l’international néerlandais a adressé un ballon en profondeur parfait à Silva, qui s’est retourné avant de servir Nmecha. Le milieu de terrain a marqué d’une frappe masquée d’environ dix-huit mètres dans le petit côté : 1-0.

Les intentions offensives de Veerman ont aussi été décisives sur le 2-0, à la 71e minute. Sa passe en profondeur n’est pas tout à fait parvenue à destination, mais Dortmund a très vite récupéré le ballon haut dans le camp de Mayence. Maximilian Beier a servi Nmecha, dont la frappe lointaine a magnifiquement trouvé le chemin des filets.

La fin de match a pourtant été tendue. Entré à la place de Pinckert, Florian Le Joncour a remis le ballon de la tête à Noel Futkeu, qui a inscrit son tout premier but en Bundesliga d’un superbe retourné acrobatique. Elversberg s’est lancé à la recherche de l’égalisation tardive et est passé tout près du 2-2 à plusieurs reprises par Petkov, Raif Adam et Felix Keidel. Mais Kobel et Dortmund ont tenu bon.