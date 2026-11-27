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L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo pourrait entrer dans l’histoire de la Copa Libertadores lorsque l’Estudiantes affrontera Palmeiras samedi en finale, à Montevideo. Une victoire face au poids lourd brésilien porterait à 17 ans l’intervalle entre ses deux titres continentaux, un record, après son premier sacre avec son club formateur en 2009.

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Un record inédit en vue pour le vétéran

Rojo peut devenir le joueur ayant connu le plus long intervalle entre deux titres en Copa Libertadores lorsque l’Estudiantes affrontera Palmeiras le 28 novembre, au stade Centenario. Fait remarquable, le défenseur n’a joué que très peu de minutes lors de chacune de ses deux campagnes avec son club formateur. Il n’avait disputé qu’une minute à 19 ans en 2009, sous les ordres d’Alejandro Sabella, et a joué 77 minutes en 2026 lors de la demi-finale retour contre Flamengo .

Un long chemin avant de retrouver l’Estudiantes

Arrivé au club de La Plata à l’âge de 10 ans, le défenseur central n’avait disputé qu’un seul match en 2009, entrant à la 89e minute à la place de Leandro Benitez lors de la victoire contre Defensor Sporting en quart de finale. Il avait manqué la finale face à Cruzeiro. Après avoir joué cinq matches de Libertadores en 2010 et connu une longue carrière en Europe, il est revenu en Amérique du Sud pour porter les couleurs de Boca Juniors et du Racing.

Avec Boca, il a disputé 13 matches répartis sur quatre éditions, dont une demi-finale mouvementée contre Palmeiras en 2023 : expulsé à la 66e minute, il avait été privé de la finale perdue face à Fluminense. En 2025, il a commencé l’année à Boca avant de rejoindre le Racing. Une nouvelle expulsion contre Peñarol, puis une erreur coûteuse en demi-finale face à Flamengo, ont précédé son retour à l’Estudiantes, sous la direction d’Alexander Medina.

Le défenseur peut pulvériser le record

En soulevant le trophée, Rojo pulvériserait le record actuel de 12 ans détenu par le défenseur brésilien Fabiano Eller, sacré avec Vasco da Gama en 1998, puis avec l’Internacional en 2006 et 2010. Il dépasserait aussi les intervalles de 11 ans établis par Luis Cubilla, Ricardo Bochini et Jonatan Maidana, ainsi que celui de huit ans d’Everton Cebolinha.

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Rojo n’est pas le seul joueur de l’Estudiantes à viser un nouveau sacre. Ramiro Funes Mori et Lucas Alario, tous deux vainqueurs avec River Plate en 2015, ont également contribué à cette campagne malgré un temps de jeu limité et peuvent atteindre la barre des 11 ans à Montevideo.

Prochains matchs SEP Copa Libertadores 15:00 EST

Une finale à Montevideo attend le défenseur vétéran

Tous les regards se tournent désormais vers la finale de samedi contre Palmeiras , où l’Estudiantes espère écrire une nouvelle page de son histoire continentale. Titulaire lors de la demi-finale retour décisive au Maracana, Rojo pourrait participer à cette finale. Une victoire bouclerait son parcours de 17 ans en Libertadores sous le maillot même avec lequel tout a commencé.