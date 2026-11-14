Un événement historique : une femme dans le staff technique de Manchester United

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Manchester United s'apprête à prendre une mesure sans précédent dans la composition de son staff technique, en parallèle avec l'arrivée de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino pour prendre les rênes techniques de l'équipe.

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Selon les informations rapportées par A Bola, le média portugais, citant le quotidien britannique « The Guardian », la spécialiste espagnole Silvia Tuya Viñas accompagnera l'entraîneur Pochettino dans sa nouvelle mission, aux côtés de quatre autres membres du staff technique de la sélection des États-Unis, devenant ainsi la première femme à travailler au sein du staff technique de l'équipe dans l'histoire de Manchester United, qui s'étend sur plus d'un siècle.

Outre Tuya, le nouveau staff technique de Manchester United comprend l'entraîneur adjoint Jesús Pérez, Miguel D'Agostino, l'entraîneur des gardiens Toni Jiménez, ainsi que Sebastiano Pochettino, le fils de l'entraîneur et spécialiste des sciences du sport. Tous ont travaillé avec Pochettino pendant de nombreuses années et devraient poursuivre au sein de son équipe à Manchester United.

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La Fédération américaine de football avait annoncé la fin du lien entre Pochettino et son staff technique et la sélection, en prélude à leur transfert vers le club anglais. L'entraîneur argentin doit débuter ses fonctions à Manchester United le 18 novembre courant.

Le premier test de Pochettino avec sa nouvelle équipe sera face à Liverpool, lorsque Manchester United se rendra sur la pelouse d'Anfield le 22 novembre, dans une confrontation attendue qui ne sera pas facile en ce début de parcours en Premier League.

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Tuya est âgée de 46 ans et titulaire d'un doctorat en sciences du sport. Elle possède également une expérience académique dans cette spécialité, après avoir été enseignante à l'Institut national d'éducation physique de Catalogne, ainsi qu'à l'Université de Barcelone. Son parcours professionnel allie le travail universitaire et la spécialisation en préparation physique.

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Au niveau des clubs, l'Espagnole a œuvré dans le domaine de la préparation physique au sein de l'équipe féminine du Levante, qui évolue en première division espagnole de football féminin, connue sous le nom de « Liga F ». Elle a déjà eu à gérer les exigences de la préparation physique des joueuses dans les compétitions de premier niveau du football féminin espagnol.

Tuya a rejoint le staff technique de la sélection des États-Unis en octobre 2024, durant la période où Pochettino dirigeait l'équipe, devenant ainsi la première femme à être officiellement enregistrée au sein du staff technique de la sélection masculine américaine.

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Manchester United avait limogé son ancien entraîneur Michael Carrick après le début catastrophique de la saison, l'équipe n'ayant remporté qu'une seule victoire en dix journées depuis le début de la Premier League, ce qui a fait chuter Manchester United à la 18e place (premier des rangs de la relégation) avec un total de 8 points. En Ligue des champions, l'équipe occupe la 17e place de la phase de ligue (6 points) après deux victoires et deux défaites.

United avait entamé son parcours par une victoire convaincante 4-0 contre le Sabah azerbaïdjanais, avant de s'incliner face à l'Atlético Madrid 0-2 et Côme 1-4, puis d'arracher une victoire importante 3-2 contre la Roma lors de la quatrième journée. United devance de seulement deux points la 25e place, qui est le dernier rang garantissant le maintien dans la compétition. United affrontera le Sporting Lisbonne le 25 novembre, avant des confrontations décisives face à Leipzig, au Bayern Munich et à Villarreal, ce qui rend la mission de Pochettino de garantir la qualification extrêmement difficile.

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