Le joueur de Toulouse Guillaume Restes est entré dans l'histoire de l'équipe de France en devenant le plus jeune gardien de but à évoluer avec les Bleus depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, lors de la rencontre face à la Belgique en Ligue des nations ce lundi soir.

Restes (21 ans et 208 jours) a atteint un seuil historique que l'équipe de France n'avait plus connu depuis plus d'un demi-siècle, aucun gardien plus jeune que lui n'étant apparu depuis Jean-Paul Bertrand-Demanes, qui avait joué contre le Danemark le 21 novembre 1973 à l'âge de 21 ans et 182 jours.

Avant eux, le seul à avoir devancé Restes dans l'après-guerre était Georges Carnus, qui avait disputé son premier match à l'âge de 20 ans et 258 jours contre le Brésil en 1963.









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Une statistique négative

À l'issue de la première période, Restes est devenu le quatorzième gardien de l'histoire de la France à encaisser le premier but de sa carrière internationale face à la Belgique, un chiffre supérieur à celui de toute autre nation, selon les statistiques d'Euro Stats. L'équipe de France dispute ce soir son quatrième match en Ligue des nations, après deux victoires contre la Turquie (1-0) et la Belgique (1-0) à l'extérieur, et un match nul face à l'Italie (1-1) à domicile.









Première apparition pour Yoro

De son côté, le défenseur de Manchester United Leny Yoro a célébré sa première apparition internationale avec l'équipe de France, après avoir reçu sa première convocation le mois dernier à la suite de la blessure d'Ibrahima Konaté. Yoro (20 ans) a débuté la rencontre comme titulaire aux côtés de Maxence Lacroix (Chelsea) dans l'axe de la défense, en l'absence de Jérémy Jacquet (Liverpool) en raison d'une légère blessure.

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