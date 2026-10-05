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Un événement historique pour l'équipe de France face à la Belgique

G. Restes
L. Yoro
France vs Belgique
France
Belgique
UEFA Nations League A
France
Belgique

Un chiffre négatif et une première apparition

Le joueur de Toulouse Guillaume Restes est entré dans l'histoire de l'équipe de France en devenant le plus jeune gardien de but à évoluer avec les Bleus depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, lors de la rencontre face à la Belgique en Ligue des nations ce lundi soir.

Restes (21 ans et 208 jours) a atteint un seuil historique que l'équipe de France n'avait plus connu depuis plus d'un demi-siècle, aucun gardien plus jeune que lui n'étant apparu depuis Jean-Paul Bertrand-Demanes, qui avait joué contre le Danemark le 21 novembre 1973 à l'âge de 21 ans et 182 jours.

Avant eux, le seul à avoir devancé Restes dans l'après-guerre était Georges Carnus, qui avait disputé son premier match à l'âge de 20 ans et 258 jours contre le Brésil en 1963.



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Une statistique négative

À l'issue de la première période, Restes est devenu le quatorzième gardien de l'histoire de la France à encaisser le premier but de sa carrière internationale face à la Belgique, un chiffre supérieur à celui de toute autre nation, selon les statistiques d'Euro Stats. L'équipe de France dispute ce soir son quatrième match en Ligue des nations, après deux victoires contre la Turquie (1-0) et la Belgique (1-0) à l'extérieur, et un match nul face à l'Italie (1-1) à domicile.



Première apparition pour Yoro

De son côté, le défenseur de Manchester United Leny Yoro a célébré sa première apparition internationale avec l'équipe de France, après avoir reçu sa première convocation le mois dernier à la suite de la blessure d'Ibrahima Konaté. Yoro (20 ans) a débuté la rencontre comme titulaire aux côtés de Maxence Lacroix (Chelsea) dans l'axe de la défense, en l'absence de Jérémy Jacquet (Liverpool) en raison d'une légère blessure.

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