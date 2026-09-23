La famille « Abou Al-Shamat » a écrit une nouvelle page de l'histoire de l'équipe nationale saoudienne, lors du coup d'envoi de la Coupe du Golfe Arabique dans sa vingt-septième édition, la « Gulf Cup 27 ».

L'Arabie saoudite affronte le Koweït, ce mercredi, au stade Al-Inma de Djeddah, dans la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique.

Le onze de départ de l'équipe saoudienne comptait deux frères : Mohammed Abou Al-Shamat, défenseur d'Al-Qadisiyah, au poste d'ailier droit, et Saleh Abou Al-Shamat, star d'Al-Ahli, au poste de meneur de jeu.

Selon la chaîne saoudienne « Al-Arabiya », c'est la première fois depuis 14 ans que deux frères figurent dans le onze de départ de l'Arabie saoudite.

La dernière fois remontait au 11 septembre 2012, lorsque Moataz et Kamel Al-Moussa avaient été titularisés avec l'équipe saoudienne, alors dirigée par l'entraîneur néerlandais Frank Rijkaard, laquelle s'était inclinée en amical face au Gabon sur le score d'un but à zéro.

Selon la même chaîne, l'histoire de l'équipe nationale saoudienne compte 16 cas où deux frères ou plus ont porté le maillot de l'Arabie saoudite auparavant.

À noter que Saleh Abou Al-Shamat avait été le premier à rejoindre l'équipe saoudienne sous la direction de l'entraîneur français Hervé Renard, avant que Donis ne l'écarte de la liste pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et n'appelle son frère Mohammed à sa place.

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