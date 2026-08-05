Le Saoudien Nawaf Al-Aqidi, gardien de but d'Al-Nassr, pourrait avoir rendez-vous avec un affrontement lors de son tout premier match avec son nouveau club, si le transfert est officialisé.

Des rapports de presse avaient révélé l'existence de négociations entre les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Fateh, prévoyant que ce dernier obtienne les services de Nawaf Al-Aqidi de manière définitive, ainsi que ceux de Mohammed Maran sous forme de prêt, en échange du transfert du gardien Abdulhadi Al-Alwan et de l'arrière droit Saeed Baatiyah.

Si le transfert se conclut au cours des prochaines heures, Al-Aqidi fera son retour au club d'Al-Fateh, avec lequel il avait brillé lorsqu'il y avait joué en prêt lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025.

Le premier match d'Al-Aqidi avec Al-Fateh se déroulera justement face à Al-Nassr, et sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, où les deux équipes s'affrontent lors de la première journée de la Roshn Saudi League, le 15 août prochain.

Rappelons qu'Al-Aqidi (26 ans) est considéré comme un produit du club d'Al-Nassr, où il a été promu en équipe première en 2019, mais il n'a pas réussi à décrocher une place de titulaire, avant de partir en prêt à Al-Taawoun en 2022, puis à Al-Fateh en 2025.

Bien qu'il ait entamé la saison dernière comme titulaire dans les buts d'Al-Nassr, il s'est retrouvé de nouveau relégué sur le banc en raison de quelques erreurs commises en milieu de saison, notamment lors des rencontres face à Al-Qadsiah et Al-Hilal en Roshn Saudi League.

Le jeune gardien a également perdu sa place de titulaire en sélection saoudienne, après les erreurs commises lors du match amical face à l'Égypte, en mars dernier, laissant le vétéran Mohammed Al-Owais garder les cages de l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026 à sa place.