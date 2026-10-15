Le FC Twente s’est imposé jeudi soir en Ligue Conférence au terme d’un match laborieux, mais avec une victoire amplement méritée. À domicile, au Grolsch Veste, le faible FC Thoune a longtemps résisté, avant que l’expulsion de Patrik Kristal ne brise la résistance des Suisses. Ramiz Zerrouki a inscrit le seul but de la soirée à la 65e minute : 1-0.

Twente a dominé la première période, sans parvenir à concrétiser sa supériorité au tableau d’affichage. Les occasions n’ont pourtant pas manqué. Sondre Orjasaeter a notamment buté sur le gardien Niklas Steffen, tandis que Wout Weghorst, en taclant pour reprendre un centre à ras de terre, a envoyé le ballon juste à côté du but.

Un peu plus tôt, Daouda Weidmann avait cru donner l’avantage à son équipe, mais sa joie a été de courte durée. L’élégant Français avait commis une faute avant de marquer et, après l’intervention de la VAR, le but a été refusé.

Après la pause, Twente a peiné à se créer de nouvelles occasions, mais l’équipe de John van den Brom a reçu un coup de pouce à l’heure de jeu. Après un duel malheureux entre Zerrouki et Kristal, le milieu de terrain de Twente a d’abord reçu un carton jaune. La VAR est ensuite intervenue et il a été décidé qu’un carton rouge pour Kristal était plus approprié.

Le milieu de terrain avait en effet posé ses crampons sur le bas de la jambe de Zerrouki, qui glissait vers lui, même si la manière dont l’Algérien était intervenu y était aussi pour quelque chose. Thoune s’est donc soudain retrouvé à dix, et cela lui a été fatal quelques minutes plus tard.

Orjasaeter a lancé une attaque sur la gauche et transmis le ballon à Weidmann, qui l’a parfaitement remis d’une talonnade à Zerrouki. Ce dernier a placé le ballon dans le petit filet opposé d’un plat du pied : 1-0. Un immense soulagement au Grolsch Veste, où Twente aurait dû prendre l’avantage bien plus tôt.

Twente a ensuite géré un match qui semblait gagné, même s’il devait encore se méfier des contres de Thoune. Weidmann et Weghorst ont manqué des occasions d’inscrire un deuxième but, mais Twente n’a plus été inquiété. Le club a ainsi remporté son premier match de la phase de ligue de la Ligue Conférence.