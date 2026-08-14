Le duo composé de Manuel Ángel et David Jiménez poursuit un entraînement sérieux au sein de « La Fábrica », conscient que son avenir se dessine désormais loin du Real Madrid. Tous deux attendent l'offre la plus adaptée, dans un contexte de fort intérêt de la part de clubs de première et de deuxième division en Espagne, ainsi que d'autres championnats européens.

Alors que les recettes issues de la vente des joueurs de l'académie ont atteint un record de 199 millions d'euros, le duo sera le prochain sur la liste des partants après Jacobo Ortega. C'est pourquoi les deux joueurs ont été écartés des matches amicaux et officiels du Castilla, à titre de précaution, afin d'éviter toute blessure qui pourrait compromettre cette étape décisive de leur départ, selon le journal espagnol « AS ».

Manuel Ángel, le cerveau

Manuel Ángel a été très proche d'un départ l'été dernier, après l'intérêt sérieux de plusieurs clubs, dont le plus insistant était Levante, aux côtés d'une tentative d'Aston Villa pour le recruter. Il a toutefois préféré rester une saison supplémentaire.

Au cours de la saison écoulée, il a porté le brassard de capitaine sous la houlette d'Álvaro Arbeloa, puis de López de Lerma, et a bouclé son parcours en passant davantage de temps avec l'équipe première, disputant 7 matches pour un total de 129 minutes, durant lesquelles il a prouvé que son niveau lui permettait d'évoluer à un échelon supérieur.

Âgé de 22 ans et mesurant 170 centimètres, Manuel a rejoint l'académie du Real Madrid en 2014. Il est considéré comme l'un des talents les plus en vue de la fameuse génération de la triplette dirigée par Arbeloa, qui comptait des noms tels que Nico Paz, Gonzalo, Palacios et Jacobo Ramón. Arbeloa l'a décrit comme « un joueur qui change totalement le cours d'un match ».

Malgré sa petite taille, il impose sa domination au milieu de terrain grâce à son intelligence et à sa capacité à jouer des deux pieds avec la même efficacité, au point qu'il tire les coups francs du pied droit comme du pied gauche. Certains, au sein du club, plaisantent même : « Même lui ne sait pas s'il est droitier ou gaucher ! »

Aujourd'hui, après 12 ans à Valdebebas, il attend que les intérêts qui l'entourent se transforment en offres officielles pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

David Jiménez, le bras droit d'Arbeloa

Du cerveau au gant, vient le tour de David Jiménez, coéquipier de Manuel Ángel au sein de cette même génération de la triplette, qui a frôlé la barre des 20 passes décisives lors de cette saison exceptionnelle.

Jiménez est considéré comme le bras droit d'Arbeloa sur le terrain, et nombreux sont ceux qui, à Valdebebas, le décrivent comme le détenteur du « meilleur pied droit de l'académie ». C'est un latéral offensif par excellence, qui se distingue par une forte présence dans la moitié de terrain adverse et qui est le premier responsable des balles arrêtées ; il possède également le calme d'un milieu de terrain dans la conservation du ballon.

« Il se projette vers l'avant de toutes ses forces, il a la personnalité d'un leader et la touche de Carvajal », c'est en ces mots qu'on le résume au sein de l'académie. C'est un joueur au caractère fort, semblable à celui d'Arbeloa lui-même, qui a été son modèle durant l'enfance et l'un de ses plus grands soutiens par la suite.

Né en 2004 et ayant rejoint l'académie en 2013, Jiménez, qui mesure 1,70 mètre, a disputé ses dernières 153 minutes avec l'équipe première la saison passée, dont 91 minutes sous la direction de Xabi Alonso, et il a laissé une impression marquante auprès des entraîneurs. Il possède suffisamment d'expérience pour s'envoler hors de la bulle du Real Madrid, dans l'attente de l'étincelle qui lancera sa nouvelle carrière, une étincelle dont tout le monde est convaincu qu'elle viendra inévitablement.

Un été qui dépasse les 200 millions d'euros

Avec les départs de Manuel Ángel et de David Jiménez, les recettes du Real Madrid issues de la vente des joueurs de l'académie franchiront la barre des 200 millions d'euros, d'autant plus avec l'ajout des 10 millions d'euros qui entreront dans les caisses du club grâce au transfert de Jacobo Ortega, faisant passer le total de 199 millions à un montant supérieur à ce chiffre.

C'est ce que certains, à Valdebebas, avaient anticipé lorsqu'ils évoquaient un « été historique », ce qui se concrétise réellement aujourd'hui, le club conservant des pourcentages sur les droits de revente future de nombreux joueurs.

La liste des joueurs vendus jusqu'à présent comprend : Nico Paz (60 millions d'euros), Gonzalo (40 millions d'euros), Víctor Muñoz (20,5 millions d'euros), Gila (15 millions d'euros), Álvaro Rodríguez (12,5 millions d'euros), Álex Jiménez (12,5 millions d'euros), Palacios (10 millions d'euros), Jacobo Ortega (10 millions d'euros), Fran García (4 millions d'euros), Mario Martín (3 millions d'euros) et Fran González (3 millions d'euros), avec un fort intérêt suscité par d'autres joueurs tels que Sisteró, Yáñez et Juan Martínez.