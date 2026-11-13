Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de ses activités commerciales et sportives, à travers un retour aux États-Unis d'Amérique pour une tournée de préparation en vue de la nouvelle saison 2027. Cette initiative coïncide avec une démarche financière de grande ampleur visant à apporter la touche finale au projet de rénovation du stade Spotify Camp Nou, l'un des plus grands projets d'investissement de l'histoire du club.

Publicité

Entre la recherche de nouveaux marchés pour renforcer sa marque et la sécurisation du financement nécessaire à l'achèvement de son stade, le club catalan avance sur deux fronts dont l'un n'est pas moins important que l'autre, selon ce qu'a révélé le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Le FC Barcelone replace les États-Unis sur la carte de ses tournées estivales, après avoir fait l'impasse sur une visite dans le pays durant les deux dernières années. Les responsables du département marketing du club travaillent à l'organisation d'une tournée de préparation pour la nouvelle saison 2027, avec un intérêt particulier porté à la côte ouest, conformément aux orientations du staff technique de l'équipe première. Mais la mise en œuvre de ce plan reste conditionnée au succès des négociations en cours avec les organismes concernés par l'organisation de la tournée et la définition de son programme final.

Les États-Unis ont constitué une étape incontournable des programmes estivaux du FC Barcelone au cours des dernières années. L'équipe s'y est rendue en 2022, lorsqu'elle avait installé son camp de préparation sur la côte est et établi son quartier général à Fort Lauderdale, avant de revenir en 2023 sur la côte ouest, avec un long séjour à Los Angeles. À l'été 2024, l'équipe a de nouveau mis le cap sur la côte est et a disputé sa préparation à Orlando et Annapolis.

Mais les calculs relatifs aux tournées américaines ont changé au cours des deux dernières années, après que le FC Barcelone a décidé de ne pas se rendre aux États-Unis à l'été 2025, en raison d'un calendrier footballistique chargé avec la tenue de la Coupe du monde des clubs, avant que la situation ne se reproduise en 2026, parallèlement à l'organisation de la phase finale de la Coupe du monde par les États-Unis. À la place, le club a choisi l'Asie en 2025, avec une visite au Japon et en Corée du Sud, tandis qu'il avait opté pour l'Angleterre pour installer son camp traditionnel en vue de la saison passée.

Publicité Publicité

Le FC Barcelone estime que l'été 2027 représente une occasion opportune de retrouver sa présence sur le marché américain, d'autant plus qu'aucune Coupe du monde ni Championnat d'Europe n'aura lieu durant cette période, ce qui offre au club une plus grande marge de manœuvre pour organiser une tournée à fort rendement commercial et marketing. Les États-Unis revêtent une importance stratégique pour la direction catalane, au vu de la grande popularité dont jouit le club là-bas, et de sa volonté d'élargir sa base de supporters et de renforcer ses ressources financières à travers les activités commerciales et les matches amicaux.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Sur le plan sportif, les conditions de l'été prochain offrent à Hansi Flick une occasion précieuse de profiter de la présence de la majorité des éléments de l'équipe dès le début de la période de préparation, loin des absences liées aux grandes compétitions internationales. L'entraîneur allemand accorde une grande importance au choix d'un site d'entraînement adapté, après s'être montré très impressionné par les installations disponibles au centre d'entraînement militaire d'Annapolis lors de la visite de l'équipe en 2024. Le club travaille actuellement à affiner les détails du programme de préparation de la nouvelle saison, avant de trancher sur la destination finale et les dates des matches.

300 millions d'euros pour achever le projet du Camp Nou

Parallèlement à ses démarches sportives et commerciales, le FC Barcelone a franchi une étape financière importante vers l'achèvement des travaux de rénovation du stade Spotify Camp Nou, après avoir finalisé une émission d'obligations d'une valeur de 300 millions d'euros, à la suite de l'obtention des autorisations nécessaires auprès de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières espagnole. Cette démarche vise à fournir le financement supplémentaire requis pour mener à bien le projet, qui constitue la pierre angulaire du plan économique du club au cours des prochaines années.

Publicité

L'établissement « Goldman Sachs » a assumé le rôle d'agent exclusif de l'opération de placement des obligations, qui a obtenu l'approbation des membres délégués du club lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 septembre, avec un taux de 90,79 % des voix. Cette démarche s'inscrit dans la structure de financement du projet Espai Barça, qui avait déjà obtenu une approbation de principe pour un montant de 1,5 milliard d'euros, avant que les opérations de refinancement et de répartition des engagements financiers ne se poursuivent de manière plus équilibrée.

Le nouveau financement devrait contribuer à faire avancer les travaux de rénovation du stade, dont le FC Barcelone souhaite qu'il devienne le plus grand en termes de capacité parmi les stades de football d'Europe, avec une capacité d'accueil atteignant 104 600 spectateurs. Le projet comprend également une large extension des espaces d'hospitalité et des zones premium, avec la mise à disposition d'environ 9 500 places pour les VIP, ainsi que la création d'un double anneau de loges privées entre les deuxième et troisième tribunes, de manière à accroître les revenus liés à l'exploitation de l'enceinte.

Publicité

Le FC Barcelone s'appuie, dans sa structure de financement, sur un fonds de titrisation qui rachète les droits de perception de certains revenus futurs liés à l'exploitation du stade, tandis que le club a mené plusieurs opérations de refinancement sans augmenter le montant initial du financement, dans le but de répartir les échéances de manière plus régulière. Le coût moyen du financement s'élève à environ 6,15 %, tandis que la marge bénéficiaire a atteint 242 points de base lors des opérations les plus récentes, selon les détails financiers rapportés par le quotidien espagnol.

Selon le calendrier du projet, le FC Barcelone vise à achever entièrement les travaux du stade au cours du premier semestre de l'année 2028, après l'installation de la toiture à l'été et à l'automne 2027. Les ambitions du club ne se limitent pas à retrouver son stade sous sa nouvelle forme : l'Union européenne de football, l'UEFA, a choisi le Camp Nou pour accueillir la finale de la Ligue des champions masculine en 2029, tandis que le club aspire à accueillir la finale de la Ligue des champions féminine en 2031, en plus de se porter candidat à l'organisation de matches dans le cadre de la Coupe du monde 2030.

Publicité

Dans un souci de rassurer les membres quant à l'avenir du projet, Ferran Olivé, vice-président du FC Barcelone chargé des affaires économiques, a affirmé lors de l'assemblée générale tenue le 19 octobre que la réalisation d'environ 80 % des travaux rend la direction confiante quant à l'absence de nouveaux dépassements budgétaires ou de la nécessité de recourir à un emprunt supplémentaire. Il a souligné que le financement ne constituera pas une charge pour les membres du club, et ne conduira pas à hypothéquer l'institution ni à affecter ses ressources opérationnelles habituelles, précisant que la garantie principale réside dans les revenus supplémentaires que le stade générera une fois achevé. Il a également indiqué que le besoin de 300 millions d'euros supplémentaires était prévu depuis le début du projet, compte tenu des modifications qui lui ont été apportées au cours des phases de réalisation.