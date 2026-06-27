Un erreur qui a brisé le rêve… Moslera dévoile sa décision inattendue à la mi-temps du match contre l’Espagne

Fernando Muslera, gardien de l’équipe nationale uruguayenne, une révélation surprenante après l'élimination prématurée de son pays dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a admis avoir demandé à être remplacé à la mi-temps du match contre l'Espagne, perdu 1-0 par les « Celestes » à la suite d'une erreur catastrophique, éliminant ainsi toute chance de qualification pour les phases à élimination directe.

Le gardien chevronné n’a pas fui les médias dans la zone mixte après une nuit difficile qui a fait peser le poids de l’élimination sur ses épaules. En larmes, il a déclaré, selon le journal espagnol « Marca » : «Je ne suis pas du genre à me cacher, j’ai toujours affronté mes responsabilités. Je n’aurais jamais cru souffrir autant à cause du football, surtout après tout le travail, les efforts et la préparation pour être au sommet de ma forme.»

Il a immédiatement présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters : « Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers dans les vestiaires dès la fin du match, et je présente aujourd’hui mes excuses publiques à l’ensemble du peuple uruguayen, même si je sais qu’une excuse seule ne suffira pas. » Il a conclu en évoquant l’amertume inhérente au poste de gardien : « Ce rôle est ainsi fait : parfois il vous donne beaucoup, parfois il vous enlève tout. »

De son côté, le sélectionneur uruguayen Marcelo Bielsa a confirmé en conférence de presse que le remplacement de Muslera n’était pas une décision tactique, mais bien une demande du gardien, submergé par l’émotion après l’erreur ; l’entraîneur a simplement commenté : « C’est Muslera qui a demandé à être remplacé à la mi-temps, et j’ai décidé de respecter son souhait. »

L’expérimenté technicien argentin, qui a officiellement annoncé la fin de son aventure avec l’Uruguay, a endossé l’entière responsabilité de l’élimination en déclarant : « Cette élimination relève entièrement de la responsabilité de mon staff technique. Les journalistes et les supporters veulent me rejeter la faute, et c’est la seule chose juste que je doive faire. » Il a également résumé son bilan en ces termes : « Nous espérions obtenir 7 points dans ce groupe, mais nous n’en avons pris que 2, et mon passage ici n’aura rien apporté au football uruguayen. »

Rappelons que le groupe H a été le théâtre d’une qualification historique du Cap-Vert, deuxième derrière l’Espagne, tandis que l’Uruguay et l’Arabie saoudite ont terminé à la dernière place, éliminés dès la phase de groupes.