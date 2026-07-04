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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un entraîneur sénégalais est en lice pour succéder à Hervé Renard sur le banc des Lions de la Teranga

Coupe du monde
H. Renard
H. Beye
Sénégal
Tunisie
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Le départ de l’entraîneur Pape Thiaw semble désormais imminent, après l’élimination du Sénégal de la Coupe du monde suite à une défaite surprenante face à la Belgique.

Les Lions étaient pourtant à deux doigts des huitièmes de finale après avoir mené 2-0 face aux Diables Rouges, avant que ces derniers ne renversent la vapeur juste avant le coup de sifflet final et n’envoient le match en prolongation, conclue par un but décisif de la Belgique.

Selon Foot Mercato, qui cite SeneNews, l’ancien Marseillais Habib Ba serait désormais en pole position pour prendre les commandes des Lions de la Teranga.

Selon SeneNews, l’ancien Marseillais serait l’homme de la situation pour prendre les rênes des Lions de la Teranga et piloter un nouveau projet à la tête de la sélection.

Cette perspective séduit déjà les supporters des « Lions de la Teranga », qui se sont mobilisés sur la plateforme X pour manifester leur soutien. L’un d’eux a ainsi commenté : « Habib Ba est désormais libre de tout contrat. Nous avons beaucoup de talents et nous avons besoin de quelqu’un pour les aider à progresser. C’est à toi de jouer, Habib Ba. »

Un autre a ajouté : « Rendez-nous Habib Ba. Si nous voulons rêver d’atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde et continuer à dominer l’Afrique. »

Selon le site Afrik-Foot, l’entraîneur français Hervé Renard serait également sur les tablettes de la Fédération sénégalaise de football.

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