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L’état de Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, s’améliore progressivement à l’hôpital après son inquiétant malaise survenu la semaine dernière lors d’un entraînement de l’équipe réserve. L’entraîneur adjoint Aaron Danks a confirmé que le Belge gardait le moral, même si le club n’a pas encore fixé de date pour son retour sur le banc.

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Kompany se rétablit à l’hôpital après son malaise

L’entraîneur du Bayern, Kompany, se rétablit lentement après une grave alerte de santé vendredi dernier. L’homme de 40 ans s’est effondré pendant une séance d’entraînement et a immédiatement été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins d’urgence.

Le Belge devrait désormais rester à l’écart pendant plusieurs semaines. Kompany luttait contre un virus dans les jours précédant l’incident, ce qui l’avait déjà contraint à manquer plusieurs séances avec l’équipe première.

Le club ne veut prendre aucun risque avec son rétablissement. Le personnel médical du Bayern suit de près son évolution, mais refuse de fixer une date précise pour son retour sur le banc.

Danks donne des nouvelles rassurantes de l’entraîneur

L’entraîneur adjoint du Bayern, Danks, s’est chargé de répondre aux médias mardi. Il a donné des nouvelles rassurantes de Kompany, assurant aux supporters que son état évoluait dans le bon sens.

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Danks a confirmé avoir passé un peu de temps avec Kompany à l’hôpital lundi. Il a précisé que les deux hommes n’avaient absolument pas parlé de football ni de plans tactiques précis lors de cette visite amicale.

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« Il garde le moral. Il semble aller mieux chaque jour », a expliqué Danks, cité par Reuters. « Il n’y a pas de nouvelle majeure concernant le diagnostic ou son retour au travail. Laissons-le se reposer et prendre son temps. »

Le groupe entre joie et inquiétude

Le malaise inquiétant de Kompany a assombri une semaine historique pour le club. Lundi, l’attaquant du Bayern Harry Kane a remporté le prestigieux Ballon d’Or, devenant le premier Anglais à décrocher cette récompense depuis Michael Owen en 2001.

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Danks a reconnu que le groupe avait traversé des émotions très contrastées ces derniers jours. Il a toutefois salué le grand professionnalisme des joueurs dans cette période difficile.

« Nous avons connu tous les extrêmes de la vie au cours de la semaine écoulée. La joie et les moments forts pour Harry, puis les moments difficiles de ces derniers jours », a expliqué Danks. « Pour traverser ces moments, nous avons dû nous appuyer sur notre entente et notre esprit d’équipe, et cela nous a vraiment aidés. »

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Un défi majeur attend le Bayern sans Kompany

Le groupe du Bayern doit maintenant se reconcentrer sur un calendrier éprouvant sans son entraîneur. Son programme chargé se poursuit mercredi avec la réception de Magdeburg au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne.

Un grand rendez-vous national suivra ce week-end. Le Bayern recevra son rival pour le titre, le Borussia Dortmund, pour un nouveau Der Klassiker en Bundesliga.