« Un entraîneur déroutant » : l'ancien président d'Al Hilal réclame le départ d'Inzaghi

Le prince Abdullah bin Musaed, ancien président du club d'Al Hilal, a réclamé le départ de l'Italien Simone Inzaghi de son poste d'entraîneur de l'équipe première à l'issue de la saison en cours.

Le prince Abdullah bin Musaed a déclaré, dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah » : « Il est difficile pour quiconque se trouvant en dehors du système d'Al Hilal d'évaluer Inzaghi, surtout qu'il n'est avec l'équipe que depuis une saison et demie. »

Il a ajouté : « Mais il existe un dicton américain qui dit que le plus grand ennemi de la grandeur, c'est d'être très bon. Si vous engagez un mauvais entraîneur, vous le changerez rapidement, mais s'il est bon ou très bon, il vous empêchera d'être une grande équipe, car vous serez indécis quant à la question de son maintien ou non. »

Il a nuancé : « Je ne dis pas qu'Inzaghi est dans ce cas, mais la situation de l'équipe avec lui est déroutante. Les résultats ne sont pas mauvais, mais l'équipe ne livre pas des prestations excellentes, ni du niveau auquel les supporters d'Al Hilal sont habitués. »

Prochains matchs HIL Saudi Pro League 14:00 ALH

Il s'est interrogé : « Est-ce parce que le niveau des autres clubs a davantage progressé, ou bien parce qu'il a réclamé certaines choses qui ne se sont pas concrétisées ? »

Et de conclure : « Personnellement, je souhaite qu'Inzaghi reste jusqu'à la fin de la saison en cours, puis qu'Al Hilal engage un autre entraîneur la saison prochaine. »

Il convient de rappeler qu'Inzaghi dirige Al Hilal depuis juin 2025 et qu'il n'a remporté avec le club qu'un seul titre, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, tandis qu'il a perdu la Roshn Saudi League au profit d'Al Nassr et a été éliminé de la Ligue des champions d'Asie Élite en huitièmes de finale.

Cette saison, Al Hilal occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien, à un point d'Al Qadsiah, qui a disputé un match de plus, et a par ailleurs réalisé un sans-faute lors des deux premières journées de la Ligue des champions d'Asie Élite.