Dans un entretien accordé à The Athletic, le Néerlandais s’en est non seulement pris durement à Cristiano Ronaldo, ancien attaquant de United, mais il a aussi révélé que le club le plus titré d’Angleterre avait tenté, sans succès, de recruter Kane.

Ten Hag entamait alors sa deuxième saison à Manchester et voulait donner une nouvelle structure à l’équipe. Kane était le joueur qu’il souhaitait recruter et une potentielle pièce maîtresse de son projet. Il avait adressé cette demande aux dirigeants de United : « Je leur ai dit : je ne veux qu’un seul joueur, et vous savez qui. »

Il a souligné avoir beaucoup insisté pour faire venir Kane à Old Trafford, tout en laissant transparaître son mécontentement à l’égard des dirigeants de l’époque : « Je me suis battu pour cela. J’ai entendu dire qu’il était très favorable, mais je n’ai jamais discuté du sujet avec lui. Je ne sais pas comment la décision a été prise par John (Murtough, alors directeur du développement, ndlr), Richard (Arnold, alors directeur général, ndlr) et les Glazer (la famille propriétaire, ndlr). »

Ten Hag a présenté l’échec du recrutement de Kane comme l’une des raisons pour lesquelles le club n’a pas continué à progresser sur le plan sportif sous sa direction. Selon lui, Kane est, comme le capitaine de United Bruno Fernandes et le récupérateur d’Arsenal Declan Rice, un leader capable de prendre ses responsabilités et d’apporter de la stabilité à une équipe.

Ten Hag a certes remporté la FA Cup avec United en 2023/24, mais les résultats en Premier League ont été irréguliers. Après un début de saison suivante également raté, celui qui est aujourd’hui directeur sportif du Twente Enschede a dû quitter son poste à l’automne 2024.

Combien a coûté le transfert de Harry Kane au Bayern Munich ?

Les propos de ten Hag sur Kane concordent avec le fait que le capitaine de l’équipe d’Angleterre, qui évoluait alors dans son club de longue date, Tottenham Hotspur, était effectivement disposé à partir cet été-là. Il a d’ailleurs rejoint le Bayern Munich en août 2023.

Le Bayern a versé 95 millions d’euros d’indemnité de transfert au club du nord de Londres. Une somme que United aurait sans doute pu débourser lui aussi et que les Munichois ont depuis longtemps rentabilisée. Kane, aujourd’hui âgé de 33 ans, enchaîne les buts depuis son arrivée au Bayern et, selon plusieurs médias, serait sur le point de prolonger son contrat, qui expire en 2027.

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Manchester United a, de son côté, recruté en 2023 pour son attaque Rasmus Höjlund, alors âgé de 20 ans, en provenance de l’Atalanta Bergame pour près de 80 millions d’euros. Le Danois n’a pas répondu aux attentes et évolue aujourd’hui de nouveau en Serie A, à Naples. Les deux autres recrues coûteuses de United lors de ce mercato, Mason Mount (68 millions d’euros) et André Onana (50 millions d’euros), ont elles aussi déçu.