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Oliver Glasner a livré mercredi une analyse franche de l’état de Nottingham Forest à son arrivée. Selon l’entraîneur autrichien, les standards étaient loin d’être élevés.

Glasner a signé à Forest l’été dernier, après plusieurs années particulièrement réussies à Crystal Palace. Pour l’instant, son aventure au City Ground est toutefois très décevante : les Tricky Trees occupent la 17e place de Premier League, avec seulement deux points d’avance sur Palace, lanterne rouge.

Forest prépare actuellement la réception de Chelsea, vendredi soir prochain. « La stabilité dans une entreprise implique d’avoir des standards, explique Glasner. Toute personne qui y entre s’engage à les respecter. Je pense, très honnêtement, que ces standards n’étaient pas assez élevés. »

« Nous avons des joueurs qui sont ici depuis quatre ans et qui ne parlent pas anglais », raconte Glasner sans citer de noms. « Quand on va en Italie, chaque joueur donne une interview en italien au bout de trois mois. Si je veux être entraîneur en Angleterre, je dois parler anglais. Si je veux être entraîneur en Italie, je dois parler italien. »

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« Sinon, Oliver Glasner, si tu veux parler dans ton propre dialecte, reste chez toi en Autriche. Là-bas, tout le monde te comprend, mais nulle part ailleurs », poursuit l’entraîneur de 52 ans originaire de Salzbourg.

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« Nous voulons bâtir un Nottingham Forest stable, capable de jouer régulièrement dans la première moitié du classement de Premier League. Nous y sommes presque. Nous sommes convaincus de savoir quelles étapes nous devons franchir. »

« Nous restons très ambitieux, mais cela semble prendre un peu plus de temps que nous ne l’espérions tous. L’objectif est d’apporter de la stabilité à ce club et nous continuons à y travailler. »

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« Nous savions que ce serait une période de transition, disons-le ainsi. Nous restons très ambitieux, mais nous avons aussi beaucoup de problèmes à résoudre. »

Glasner s’est entretenu lundi à Londres avec Evangelos Marinakis, propriétaire de Forest. « Il a demandé : “De quoi avez-vous besoin ? Que voulez-vous améliorer ici dans l’effectif, le staff et l’environnement ?” », révèle Glasner. « Il veut ce qu’il y a de mieux pour Nottingham Forest, il veut ce qu’il y a de mieux pour tout le monde ici. »

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Selon la BBC Glasner souhaite accueillir cinq nouveaux joueurs en janvier. « Nous devons apporter des améliorations à l’effectif, au staff et à l’environnement, et c’est le sujet de nos discussions. C’était une rencontre fantastique et les six heures de trajet en valaient vraiment la peine », conclut Glasner.