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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un entraîneur de Liga embarrasse Mourinho et le gifle avec un aveu audacieux sur l'arbitrage

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Athletic Bilbao
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J. Mourinho
E. Terzic
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Alors que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a évité de donner son avis sur le penalty controversé accordé en faveur de Kylian Mbappé face au Racing Santander, Edin Terzic, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, a choisi une attitude radicalement différente, en reconnaissant clairement que son équipe avait bénéficié d'une décision arbitrale controversée lors de la rencontre face à la Real Sociedad, un aveu qui l'a placé en opposition directe avec la manière dont l'entraîneur portugais a géré la polémique arbitrale.

L'aveu de Terzic est intervenu après la victoire de l'Athletic Bilbao sur la Real Sociedad sur le score de 2-1, dans le derby basque disputé au stade San Mamés, dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne, une rencontre qui a été marquée par un penalty controversé accordé en faveur de Nico Williams, après sa chute à la suite d'un contact avec le défenseur Jon Aramburu, avant la fin de la première mi-temps.

Malgré les protestations des joueurs de la Real Sociedad contre cette décision, l'arbitre Alejandro Hernández Hernández a maintenu le penalty, qu'Alex Berenguer a réussi à convertir, offrant ainsi l'avantage à son équipe dans une rencontre qui s'est soldée par la victoire de Bilbao.

Contrairement à ce dont ont l'habitude de nombreux entraîneurs lorsqu'ils évoquent les décisions arbitrales controversées, Terzic n'a pas tenté d'esquiver la question ni de présenter des justifications pour défendre la décision, mais a déclaré franchement : « J'ai le sentiment aujourd'hui que nous avons bénéficié d'un traitement de faveur. »

L'entraîneur allemand a ajouté qu'il n'avait pas parlé de l'arbitrage depuis le début de la saison, bien qu'il estime que son équipe avait été victime de décisions plus défavorables lors de matches précédents, avant de saluer l'initiative de Nico Williams, en déclarant : « J'ai aimé le mouvement de Nico. Il faut entrer dans la surface de réparation, sinon tu n'obtiendras pas de penalty. Il est entré dans la surface de manière excellente et a réussi à obtenir un penalty en notre faveur. »

En revanche, Mourinho avait ignoré de commenter le penalty accordé à Kylian Mbappé, qui a fait couler beaucoup d'encre, et avait choisi de se concentrer sur le penalty annulé en faveur du Racing Santander, après une main d'Aurélien Tchouaméni, estimant que le ballon avait rebondi sur le corps du joueur du Real Madrid avant de toucher sa main, et qu'il ne justifiait donc pas de siffler une faute.

L'entraîneur portugais a déclaré en commentant cette action : « Il y a aussi un facteur, c'est que les gens regardent les matches avec leur cœur, et beaucoup ne connaissent pas les règles », avant de préciser qu'il n'avait pas pu juger de l'action depuis son banc en raison de son éloignement par rapport à l'endroit où elle s'était produite, mais qu'il avait été rassuré après avoir visionné le ralenti sur la tablette.

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