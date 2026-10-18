Un entraîneur d’Eredivisie pousse un coup de gueule : « Je me sens floué, j’en ai vraiment marre ! »

Les décisions arbitrales controversées semblent se multiplier en Eredivisie, et ce week-end n’a pas fait exception. Johan Plat, entraîneur du SC Cambuur, n’en peut plus, comme il l’a confié à ESPN.

« Je suis là, fou de rage. Je ne veux pas passer pour un râleur, mais j’ai vraiment le sentiment de m’être fait avoir. C’est d’abord à cause du carton rouge », déclare Plat. Selon lui, Mexx Meerdink était tout aussi fautif que Devid Bouah, expulsé pour un deuxième carton jaune par l’arbitre Stan Teuben après un duel avec l’attaquant de l’AZ.

« Et en plus, on concède un penalty. Ça me fait rire », poursuit Plat. Lors d’un duel aérien, le gardien Thijs Jansen a touché la tête de Mees de Wit avec son poing, ce qui a conduit l’arbitre à désigner le point de penalty. Meerdink a ainsi égalisé à 2-2.

« À Sittard, il y a eu une situation semblable avec notre attaquant Binder. On a failli lui arracher la tête et on n’a pas obtenu de penalty. Là, le contact est bien moins important, puisqu’il (Jansen, ndlr) ne fait qu’effleurer sa tête. »

C’est surtout le manque de cohérence qui exaspère Plat. « Peu importe ce qu’ils décident, mais il faut que la décision soit la même. J’en ai vraiment assez », peste-t-il.

« À Velsen, nous avons vécu la même chose : on nous a retiré deux points avec un penalty alors qu’ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que la faute avait eu lieu dans la surface. J’en ai vraiment assez de cet arbitraire. »

Plat regrette amèrement ce qu’il considère comme des erreurs d’appréciation de l’arbitre Teuben. « Malheureusement, c’est le sentiment qui domine, car pour le reste, l’après-midi s’est parfaitement déroulé. Je pense que nous avons fait un très bon match. Mais la déception et la colère prennent le dessus pour l’instant, parce que nous aurions dû prendre les trois points. »