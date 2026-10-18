Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1084731107.jpgANP
Siep Engelen
Traduit par

Un entraîneur d’Eredivisie pousse un coup de gueule : « Je me sens floué, j’en ai vraiment marre ! »

Cambuur vs Alkmaar
Cambuur
Alkmaar
Eredivisie
Plat Johan
S. Teuben

Les décisions arbitrales controversées semblent se multiplier en Eredivisie, et ce week-end n’a pas fait exception. Johan Plat, entraîneur du SC Cambuur, n’en peut plus, comme il l’a confié à ESPN

« Je suis là, fou de rage. Je ne veux pas passer pour un râleur, mais j’ai vraiment le sentiment de m’être fait avoir. C’est d’abord à cause du carton rouge », déclare Plat. Selon lui, Mexx Meerdink était tout aussi fautif que Devid Bouah, expulsé pour un deuxième carton jaune par l’arbitre Stan Teuben après un duel avec l’attaquant de l’AZ. 

« Et en plus, on concède un penalty. Ça me fait rire », poursuit Plat. Lors d’un duel aérien, le gardien Thijs Jansen a touché la tête de Mees de Wit avec son poing, ce qui a conduit l’arbitre à désigner le point de penalty. Meerdink a ainsi égalisé à 2-2. 

« À Sittard, il y a eu une situation semblable avec notre attaquant Binder. On a failli lui arracher la tête et on n’a pas obtenu de penalty. Là, le contact est bien moins important, puisqu’il (Jansen, ndlr) ne fait qu’effleurer sa tête. » 

C’est surtout le manque de cohérence qui exaspère Plat. « Peu importe ce qu’ils décident, mais il faut que la décision soit la même. J’en ai vraiment assez », peste-t-il. 

Prochains matchs
AMY

AMY

Ligue Europa

22 oct. 2026

AZ

AZ

WII

WII

Eredivisie

24 oct. 2026

CAM

CAM

« À Velsen, nous avons vécu la même chose : on nous a retiré deux points avec un penalty alors qu’ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que la faute avait eu lieu dans la surface. J’en ai vraiment assez de cet arbitraire. » 

Plat regrette amèrement ce qu’il considère comme des erreurs d’appréciation de l’arbitre Teuben. « Malheureusement, c’est le sentiment qui domine, car pour le reste, l’après-midi s’est parfaitement déroulé. Je pense que nous avons fait un très bon match. Mais la déception et la colère prennent le dessus pour l’instant, parce que nous aurions dû prendre les trois points. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google