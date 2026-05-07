Un entraîneur au talent exceptionnel (33 ans) reste fidèle à son club de Premier League

Fabian Hürzeler poursuit son aventure avec Brighton & Hove Albion. L’entraîneur des Seagulls, âgé de 33 ans, a prolongé son contrat de deux ans, portant désormais son engagement jusqu’en milieu d’année 2027.

Né à Houston, au Texas, il a fait ses classes dans les équipes de jeunes du Bayern Munich sans jamais percer comme joueur.

Il s’est rapidement tourné vers le métier d’entraîneur, endossant même le rôle de joueur-entraîneur au FC Pipinsried. À l’été 2020, il a rejoint St. Pauli en tant que adjoint de Timo Schulz.

En 2022, il prend les commandes du club hambourgeois et, dès sa deuxième saison, le ramène en Bundesliga en tant que champion, après treize ans d’absence.

Cette accession lui a ouvert les portes de Brighton, qu’il a mené à la 8e place dès sa première saison. Actuellement, les Seagulls occupent encore cette 8e position, mais peuvent encore grimper de deux marches. L’Europe est donc à portée de main.

« Je suis ravi de travailler pour ce club et de vivre dans cette ville, et je suis très heureux d’avoir signé un nouveau contrat », déclare Hürzeler sur le site web de Brighton.

« C’est un honneur d’avoir un engagement aussi durable avec le club, et cela ne fait que renforcer mon ambition de concrétiser notre vision commune à long terme. »

« Depuis le début, nous avons cherché à forger notre propre identité, à faire grandir l’équipe, à bousculer l’ordre établi et à repousser nos limites chaque jour. »

« Je suis fier de nos réalisations jusqu'à présent et j'attends avec encore plus d'impatience ce que l'avenir nous réserve », a déclaré Hürzeler. Cette saison, Brighton affrontera encore les Wolverhampton Wanderers (à domicile), Leeds United (à l'extérieur) et Manchester United (à domicile).