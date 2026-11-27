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Harry Kane sera absent pendant des mois au Bayern Munich. Le club recrutera-t-il un remplaçant cet hiver ? Tour d’horizon des noms possibles !

On ne remplace jamais facilement un joueur qui vient de remporter le Ballon d’Or, sans quoi il ne serait pas le meilleur footballeur du monde. Au Bayern Munich, le problème n’est toutefois pas que le remplaçant de Harry Kane soit nettement moins bon que lui, comme l’était par exemple Nicolas Jackson la saison passée, même s’il a inscrit onze buts pour le club munichois. Le problème, c’est qu’il n’existe tout simplement aucun véritable remplaçant.

Après la fin du prêt de Jackson cet été, le recrutement d’une nouvelle doublure a été envisagé. Les dirigeants ont finalement décidé de s’en passer, misant sur la possibilité, si nécessaire, d’essayer Serge Gnabry et Ismael Saibari, capables d’évoluer à plusieurs postes. Mais Kane est désormais absent jusqu’en mars en raison d’une rupture de la syndesmose , et Gnabry et Saibari, les solutions de dépannage, sont eux aussi indisponibles.

Gnabry, blessé à la cuisse, pourrait revenir pour la reprise du championnat début janvier. Le retour de Saibari, victime d’une rupture de la syndesmose, est attendu en février. Comme pour Kane, il est toutefois impossible de savoir à quelle vitesse ils retrouveront, après leur retour, leur pleine capacité physique et leur meilleur niveau. Face au 1. FC Cologne et au LOSC Lille, l’entraîneur Vincent Kompany a essayé Lennart Karl, Tom Bischof et Konrad Laimer en attaque, sans grand succès. Malgré une bonne préparation et une impressionnante série de buts, le grand espoir de 16 ans Bastian Assomo ne joue, pour une raison inconnue, encore aucun rôle chez les professionnels.

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Pour ne pas compromettre sérieusement leurs objectifs cette saison, les Munichois devraient recruter un remplaçant de Kane pendant la trêve hivernale. Le directeur sportif général Max Eberl et le directeur sportif Christoph Freund ne veulent pas encore confirmer qu’ils y réfléchissent. Mais ils ont sans doute déjà commencé à étudier le marché. Faisons-en autant.

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Bayern Munich : quels joueurs libres sont disponibles ?

La solution la plus simple serait évidemment de recruter un joueur sans club. L’avantage : aucune indemnité de transfert à payer et la possibilité, au moins dans les compétitions nationales, de le faire jouer immédiatement, sans attendre l’ouverture du mercato en janvier. L’inconvénient : il n’a pas participé aux entraînements collectifs ces dernières semaines et n’est peut-être pas au meilleur de sa forme. Il existe néanmoins des options intéressantes.

À commencer par Karim Benzema, meilleur joueur du monde en 2022. Le Français de 38 ans est sans club depuis son départ d’Al-Hilal cet été, mais percevait encore récemment des salaires saoudiens. Mauro Icardi (33 ans, dernier club : Galatasaray Istanbul) et Anthony Martial (30 ans, dernier club : CF Monterrey) sont eux aussi libres. Durant son passage à Manchester United, Martial avait déjà été associé à un possible transfert à Munich.

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Le contrat d’un ancien de la maison arrive également à échéance fin décembre : Eric Maxim Choupo-Moting. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il a joué pour les Munichois de 2020 à 2024. Il a d’abord parfaitement rempli son rôle de doublure de Robert Lewandowski, mais des blessures l’ont freiné après une prolongation de contrat coûteuse . Cette saison, il a marqué cinq buts en 23 apparitions, pour la plupart brèves, avec le RB New York. Selon Sky , le nom de Choupo-Moting a déjà été évoqué en interne au Bayern Munich .

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Bayern Munich : Tresoldi ou Ebnoutalib, des recrues pour l’avenir ?

Le club pourrait aussi recruter un attaquant offrant davantage de perspectives d’avenir. Un joueur capable non seulement de dépanner immédiatement, mais aussi de devenir une doublure de Kane à moyen terme, voire d’être préparé à lui succéder à long terme. La solution idéale serait Nicolo Tresoldi. Le joueur de 22 ans enchaîne les buts au Club Bruges et est considéré comme le plus grand espoir au poste d’attaquant de deux pays, l’Allemagne et l’Italie .

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Mais après le retour de Kane, Tresoldi passerait inévitablement beaucoup de temps sur le banc du Bayern Munich, du moins dans un premier temps. Reste à savoir s’il l’accepterait. Son contrat à Bruges court jusqu’en 2029 et son transfert coûterait probablement au moins 40 millions d’euros. Autre élément sensible : Tresoldi est représenté par l’agence 11WINS, qui s’occupe notamment des intérêts de Jamal Musiala. Les relations entre le Bayern et 11WINS sont tendues en raison des discussions actuelles autour de Musiala , même si un communiqué publié mercredi évoque un « dialogue constructif ».

L’attaquant international Younes Ebnoutalib appartient à la même catégorie de cibles que Tresoldi. Cette saison, le joueur de 23 ans a déjà marqué huit fois en douze matches officiels pour l’Eintracht Francfort, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2031. Son nom circule depuis un certain temps au Borussia Dortmund, d’autant que le directeur sportif du BVB, Ole Book, le connaît depuis leur passage commun au SV Elversberg. Selon Sport Bild, le Bayern Munich est désormais lui aussi dans la course . Une indemnité de transfert comprise entre 30 et 40 millions d’euros est évoquée.

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Nick Woltemade, que les Munichois avaient activement tenté de recruter à l’été 2025, n’est en revanche pas une option. Le joueur de 24 ans évolue actuellement à la Juventus Turin, où il est prêté par Newcastle United et où il a récemment progressé après des débuts difficiles. Mais comme Woltemade a aussi joué pour Newcastle en début de saison, il ne pourrait pas évoluer avec le Bayern Munich cette saison. Un transfert cet hiver est donc exclu.

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Quels autres attaquants sont associés au Bayern Munich ?

La situation est différente pour Sasa Kalajdzic (29 ans). Ce grand échalas de deux mètres avait déjà été envisagé par le Bayern Munich après ses belles années au VfB Stuttgart, mais avait rejoint Wolverhampton Wanderers en 2022. Après une terrible série de blessures, Kalajdzic s’est récemment relancé dans son Autriche natale, au LASK. Le consultant de Sky, Dietmar Hamann, a récemment émis l’hypothèse d’un regain d’intérêt de Munich . « C’est évidemment flatteur », a répondu Kalajdzic. « Mais cela ne m’intéresse pas. »

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Ces derniers jours, divers spécialistes des transferts et portails d’information, plus ou moins fiables, ont associé bien d’autres attaquants au Bayern Munich.

Folarin Balogun (25 ans), par exemple : devenu célèbre pendant la Coupe du monde après la levée de sa suspension à la suite d’une intervention du président américain Donald Trump, il n’est actuellement qu’un joker à l’AS Monaco. Gabriel Jesus (29 ans) n’est pas non plus titulaire au FC Barcelone. Et qu’en serait-il d’un retour de Joshua Zirkzee (25 ans) ? C’est au Bayern Munich qu’il avait accédé à l’équipe première, avant de connaître des difficultés à Manchester United, où il évolue depuis 2024.

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Tous ont du potentiel, mais sont actuellement loin de leur meilleur niveau. La situation est différente pour Amine Gouiri (26 ans). L’international algérien réalise une très bonne saison avec l’Olympique de Marseille et pourrait jouer aussi bien à la pointe de l’attaque que sur l’aile gauche.