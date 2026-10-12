Gary Neville, légende de Manchester United, a prévenu que la poursuite de la procédure contre Manchester City était « très mauvaise pour la Premier League », après la victoire retentissante des Citizens à Liverpool.

L'ancien défenseur de Manchester United a reconnu qu'il avait du mal à saluer la performance de City sans penser à l'incertitude qui entoure l'avenir du club.

L'équipe d'Enzo Maresca a signé une victoire importante 3-0 face à Liverpool à Anfield pour préserver son début parfait en Premier League.

Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki ont tous inscrit un but après l'expulsion de Ryan Gravenberch en seconde période.

Mais ce succès impressionnant de City est survenu dans un contexte dramatique, le club de l'Etihad ayant été reconnu coupable de plus de 100 infractions aux règles financières de la Premier League sur une période de neuf saisons.

Le club a fait appel de la décision et attend le verdict, avec la possibilité de lourdes sanctions à la clé.

Neville estime que cette incertitude jette une ombre considérable sur le football anglais.

S'exprimant sur « Sky Sports », il a déclaré : « Gagner à Anfield est quelque chose de très difficile, et nous devons les saluer sans la moindre hésitation ni le moindre doute. »

Il a poursuivi : « Mais il y a cette chose qui te trotte dans la tête, c'est qu'ils ont fait un travail formidable ici aujourd'hui, ils ont manifestement contrôlé la rencontre dans les 20 dernières minutes depuis le carton rouge. Ils ont tenu bon. »

Mais la plus grande crainte de Neville portait sur ce qui pourrait se produire si la décision de culpabilité était confirmée dans les mois à venir.

Il a ajouté : « Si ces jugements de culpabilité sont confirmés en janvier ou en février, Manchester City ne sera plus dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, et un énorme nuage planera sur l'ensemble du championnat. »

Et de continuer : « Et ce n'est pas bon pour la Premier League à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est quelque chose de très mauvais pour la Premier League, et cela va durer plusieurs mois. »

L'équipe de Manchester City a été accueillie par un public hostile à Anfield, les supporters de Liverpool déployant des banderoles et scandant des chants au sujet du scandale financier.

Mais la polémique n'a pas déconcentré les hommes de Maresca, qui ont décroché une sixième victoire consécutive en championnat pour prendre trois points d'avance en tête du classement.