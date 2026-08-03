Selon le réputé quotidien néerlandais De Telegraaf , van Gaal serait prêt à prendre le poste laissé vacant après la démission de Ronald Koeman. L’information repose sur des renseignements provenant de l’entourage direct de l’icône, désormais âgée de 74 ans.









Van Gaal a déjà entraîné l’Elftal à trois reprises. Lors de son premier mandat (de 2000 à 2001), il a manqué la qualification pour la Coupe du monde 2002, lors du deuxième (de 2012 à 2014), il a atteint les demi-finales du Mondial au Brésil, et lors du troisième (de 2021 à 2022), les Pays-Bas ont été éliminés en quarts de finale à Kater contre l’Argentine, futur champion du monde.

Lors de la Coupe du monde actuelle en Amérique du Nord, les Pays-Bas ont déjà été éliminés en seizièmes de finale par le Maroc, après quoi Koeman a démissionné. Arne Slot, supposé candidat privilégié de la fédération néerlandaise de football, veut continuer à travailler dans le football de clubs après son départ du FC Liverpool. Erik ten Hag aurait également décliné, tandis que Peter Bosz (actuellement entraîneur du PSV Eindhoven) est aussi considéré comme un autre candidat. Le prochain match officiel de l’Elftal aura lieu en Ligue des nations le 24 septembre à Amsterdam contre l’Allemagne.

Louis van Gaal a travaillé en dernier lieu pour l’Ajax Amsterdam

Van Gaal a dû faire face à de graves problèmes de santé ces dernières années. En amont de la Coupe du monde 2022, il a rendu public un diagnostic de cancer de la prostate. Après le tournoi, il a quitté son poste afin de se consacrer à sa santé. Après une année de pause, il a rejoint en octobre 2023 son ancien club, l’Ajax Amsterdam, en tant que conseiller. Il a quitté ce poste à la fin de la saison dernière. Il semble désormais prêt pour un grand retour sur un banc.

Outre ses trois mandats à la tête de l’Elftal et ses nombreuses fonctions à l’Ajax, van Gaal a aussi travaillé avec succès pour le FC Barcelone et le Bayern Munich. Avec le club munichois, il a remporté le doublé en 2010, mais s’est incliné en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan.